Día mundial de la prevención del suicidio

1. Este año el Día Mundial para la Prevención del Suicidio se celebra bajo el lema «Cambiar la narrativa sobre el suicidio». ¿Qué significa realmente cambiar esa narrativa y por qué sigue siendo tan importante hablar del suicidio?

2. Todavía existen muchos mitos alrededor del suicidio. Por ejemplo, se piensa que preguntar a alguien si está pensando en suicidarse puede “darle ideas”. ¿Qué falsas creencias deberíamos desterrar?

3. ¿Qué señales de alerta pueden indicarnos que una persona está atravesando una situación de especial sufrimiento o que puede existir riesgo de suicidio? ¿A qué cambios deberíamos prestar atención familiares, amigos o compañeros?

4. ¿Se puede prevenir el suicidio? ¿Qué papel tienen la detección precoz y pedir ayuda a tiempo?

5. ¿Qué recursos tiene el Departamento de Salud de La Ribera para atender a una persona con ideación o riesgo suicida y cómo puede acceder a ellos tanto la propia persona como su familia?