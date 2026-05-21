Día Mundial del Médico de Familia

1)El pasado martes, 19 de mayo fue el Día Mundial del Médico de Famili, ¿por qué es clave el médico de familia dentro del sistema sanitario público? ¿Qué papel diferencial juega frente a otros niveles asistenciales?

2)En el día a día de las consultas, ¿cuáles son las patologías más frecuentes que están atendiendo actualmente en Atención Primaria? ¿Han cambiado en los últimos años?

3)Se habla mucho de la presión asistencial… ¿Cree que la figura del médico de familia está suficientemente valorada, tanto por la sociedad como por el propio sistema?

4)Para que los oyentes lo entiendan bien, ¿cómo se organiza la Atención Primaria en el Departamento de Salud de La Ribera? Háblenos de esas 11 zonas básicas, los centros de referencia y los Puntos de Atención Continuada.

5)¿Qué servicios sanitarios ofrecen los Centros de Salud del Departamento?

6)Una duda muy habitual: ¿cuándo debemos acudir a nuestro médico de familia y cuándo es más adecuado ir directamente a urgencias?

7)Y dentro de las urgencias, ¿qué diferencias hay entre acudir a un punto de atención continuada de Primaria y a las urgencias hospitalarias? ¿En qué casos está indicado cada recurso?

8)Por último, ¿qué mensaje le gustaría trasladar hoy a la población sobre el buen uso de la Atención Primaria y el papel del médico de familia en nuestra salud?