Doctor Girbés, la hipertensión arterial es conocida como el “enemigo silencioso”. ¿Por qué recibe este nombre y qué riesgos puede tener para nuestra salud cardiovascular?

¿Cuáles son los principales factores que favorecen la aparición de hipertensión y qué hábitos podemos cambiar para prevenirla?

Muchas personas creen que solo deben preocuparse por la tensión cuando aparecen síntomas. ¿Es posible tener hipertensión sin notarlo?

¿Qué importancia tiene el diagnóstico precoz y las revisiones cardiológicas periódicas para evitar complicaciones como infartos o ictus?

Desde la unidad de cardiología del Centro Médico Vithas Alzira, ¿qué mensaje le gustaría trasladar a la población con motivo del Día Mundial de la Hipertensión Arterial?