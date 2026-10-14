Cullera despliega cuatro días de gastronomía y ocio con la III Bienal Mundial del Arroz

Cullera se prepara para cuatro días de festival gastronómico con más de 80 actividades en la que será la III Bienal Mundial del Arroz. Una programación que este año combina gastronomía, cultura, música, humor, ocio y actividades para los más pequeños.

Del 15 al 18 de octubre, la ciudad se convertirá en un gran escenario donde el arroz será el hilo conductor de una propuesta que invita a disfrutar de Cullera a través de sus sabores, sus tradiciones y una agenda pensada para todos los públicos. Desde las degustaciones gastronómicas hasta los espectáculos musicales, las propuestas de humor o las actividades participativas.

Uno de los grandes atractivos será, como no podía ser de otro modo, la posibilidad de probar diferentes elaboraciones de arroz. Sábado 17 y domingo 18 de octubre, de 12 a 16 horas, las degustaciones convertirán la hora de comida en una de las citas destacadas del fin de semana, con la oportunidad de saborear uno de los productos más representativos de la identidad culinaria de Cullera. La gastronomía continuará siendo protagonista cuando caiga la tarde, con la propuesta de tapas prevista para jueves 15, viernes 16 y sábado 17, de 18 a 24 horas, una alternativa para recorrer la oferta gastronómica y disfrutar del ambiente de la Bienal también a la hora de cena.

La programación, además, permitirá acercarse a la cocina desde diferentes perspectivas. Por un lado, los chefs con estrellas Michelin y los profesionales del alta cocina aportarán su experiencia y conocimientos en una propuesta que pose en valor la creatividad, las técnicas culinarias y la evolución de la gastronomía. De la otra, las asociaciones locales reivindicarán la cocina tradicional y las recetas que han pasado de generación en generación, con el protagonismo de esos platos y sabores que forman parte de la memoria de las casas y de la identidad del municipio. Una combinación entre innovación y tradición que refleja la riqueza de la cultura gastronómica local.

Esta voluntad de descubrir y experimentar se completará con una zona de catas y talleres participativos, concebida para fomentar la curiosidad y ofrecer al público una experiencia más activa. Un espacio para aprender y explorar el mundo gastronómico, más allá de la degustación de los platos.

Pero la III Bienal Mundial del Arroz va mucho más allá. La programación incorpora propuestas de ocio y diversión para las familias, con momentos pensados especialmente para los más pequeños y pequeñas, para que puedan participar de la fiesta y disfrutar de actividades adaptadas al público infantil. A esta oferta se suma el concurso de Jóvenes Talentos, una iniciativa que pone el foco en la creatividad y las habilidades de las nuevas generaciones y que abre un espacio para mostrar el talento emergente.

La música en directo será otra de las grandes compañeras de estos cuatro días, con actuaciones que contribuirán a completar la experiencia festiva y a llenar de ritmo la programación. Entre las citas destacadas figura el concierto de Pep Gimeno ‘Botifarra’, una oportunidad para disfrutar de la música de raíz valenciana. La cultura popular tendrá así su espacio en una Bienal que conecta gastronomía, patrimonio e identidad.

El humor también formará parte de esta combinación de actividades con la participación de Óscar Tramoyeres y el show ‘JAJAJERS’, dos propuestas que invitan a a completar las jornadas con una oferta de entretenimiento para diferentes públicos.

Por lo tanto, con más de 80 actividades, la III Bienal Mundial del Arroz se presenta como cuatro días de degustaciones, tapas, cocina de alto nivel, recetas tradicionales, talleres, conocimiento, exposiciones, actividades familiares, talento joven, música y humor.