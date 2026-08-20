Consejos y mitos sobre la obesidad

1. El verano cambia nuestras rutinas y también nuestra forma de comer. Desde la consulta de Atención Primaria, ¿cuáles son los errores que más se repiten durante esta época del año?

2. En redes sociales siguen triunfando consejos como eliminar los hidratos, hacer dietas detox o sustituir comidas por batidos. ¿Qué mitos sobre alimentación siguen siendo los más peligrosos?

3. Los medicamentos para perder peso han ganado una enorme popularidad en los últimos meses. ¿Se está banalizando su uso? ¿Quiénes son realmente candidatos a estos tratamientos y qué riesgos tiene utilizarlos sin control médico?

4. Si una persona quiere aprovechar el verano para empezar a cuidarse, ¿qué recomendaciones sencillas le daría para iniciar un cambio de hábitos que realmente funcione?

5. Para terminar, ¿qué mensaje le gustaría transmitir a quienes viven preocupados por la báscula, especialmente en esta época del año?