La Concejalía de Bienestar Animal de Sueca denuncia el abandono masivo de gatos en el entorno natural de la Muntayenta dels Sants

La Concejalía de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Sueca quiere denunciar públicamente la conducta incívica que se viene produciendo desde hace mucho tiempo en las proximidades de la Muntanyeta dels Sants consistente en el abandono masivo de gatos, con las consecuencias negativas que esta acción comporta para la flora y fauna del entorno, así como para los y las visitantes que buscan disfrutar de la naturaleza.

Según los estudios realizados, este aumento descontrolado de la colonia felina no se debe a una procreación masiva, ya que no se han registrado nuevas camadas desde hace aproximadamente seis años; la población está controlada y las gatas preñadas son esterilizadas. Sin embargo, tan solo este año se han producido 36 abandonos, lo que prueba que la población actual felina es una consecuencia de una acción recurrente a lo largo de estos años, no solo en los últimos meses.

“Desde la Concejalía de Bienestar Animal, queremos informar de que el abandono de animales supone un delito tipificado en el código penal. Después de la manutención y la convivencia en un espacio seguro, el animal abandonado se encuentra de repente en un espacio diferente, expuesto a accidentes, enfermedades y a los problemas derivados de esa conducta”, ha señalado el concejal de Bienestar Animal, Xavi Fos, quien ha remarcado también los efectos nocivos, no solo para el propio animal sino a nivel medioambiental, “esta situación que provocan los gatos, animales depredadores, en un entorno como un parque natural, afecta al ecosistema y a la biodiversidad del espacio”.

Fos ha señalado también que, a pesar de que estos animales no deberían encontrarse en esta situación y en este entorno, “como ayuntamiento hemos de abogar por su bienestar”. Por ello, ha agradecido la colaboración de las protectoras y de las personas que realizan funciones de alimentadoras, “sumando esfuerzos y llevando a cabo un trabajo totalmente desinteresado para que los animales estén bien alimentados y de una manera controlada, sabiendo lo que hacen porque conocen la normativa”.