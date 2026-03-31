Carlet celebra la fiesta del delantal

Carlet celebra anualmente una de las fiestas más peculiares de toda España que tiene por protagonista el delantal. Las Amas de Casa de Carlet celebrarán hoy la Fiesta del Delantal. El Mercado municipal acoge anualmente a centenares de mujeres que participarán en esta tradicional fiesta.

En los días previos a la Semana Santa se programa esta actividad en conmemoración de aquellos años antepasados en los que las mujeres estrenaban delantales nuevos durante los días de Pascua. Las familias celebraban esta festividad en la montaña junto a los amigos. Durante estos días de fiesta, las mujeres solían utilizar este complemento tan doméstico. Para que no se pierdan las tradiciones, la ciudad de Carlet celebra todos los años esta peculiar fiesta.

Hoy en día, las mujeres de Carlet rememoran aquella etapa con la Fiesta del Delantal. Desde hace más de 40 años se reúnen las amas de casa para celebrar tradición y estrenar delantal en los días de Semana Santa. Se trata de una fiesta en la que no falta la alegría, el humor y una buena merienda con la gastronomía típica de estas fiestas, mona, longaniza de pascua y chocolate. Tras la merienda, las mujeres disfrutarán de cantes y bailes populares en el recinto.

Para asistir sólo hay que cumplir un requisito, ir ataviada con este peculiar complemento doméstico. Aunque no son modelos, las mujeres de Carlet lucirán la última moda en delantales, el arte y la creatividad no faltarán en esta cita festiva. Según la alcaldesa, Laura Sáez, el delantal en Carlet es sinónimo de fiesta.

A las 16 horas se reunirán todas las participantes en el Ayuntamiento de Carlet y a ritmo de una charanga realizarán un recorrido por las principales calles de la ciudad hasta finalizar en el Mercado municipal donde merendarán todas juntas.