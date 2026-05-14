La campaña del tomate arranca este viernes en El Perelló con la Gala Solidaria

La Cooperativa Unipro de El Perelló ha organizado la Gala Solidaria UNIPRO 2026, que se celebrará este próximo viernes 15 de mayo, a partir de las 12:00h, en las instalaciones de la Cooperativa.

Como cada inicio de temporada, este encuentro reúne al sector agrícola, gastronómico y social en torno al tomate valenciano del Perelló, uno de los productos más representativos de nuestra huerta.

Tradicionalmente, durante esta gala se realizaba la simbólica subasta de los primeros 50 kg de la cosecha del tomate del Perelló, en la que participaban reconocidos hosteleros de Valencia y también restauradores locales, alcanzando en algunas ediciones cifras solidarias de entre 6.000 y 7.000 euros destinados a fines benéficos.

Tras la DANA de 2024, el pasado año se decidió transformar el formato de la gala, sustituyendo la subasta por una donación solidaria directa por parte de la Cooperativa a la Asociación deAfectados por la DANA.

Este 2026 se mantiene este formato solidario y, en esta ocasión, los fondos recaudados irán destinados a APASU – Asociación de Padres de Autismo de Sueca.

La jornada contará con representación institucional, productores, restauradores y asistentes vinculados al territorio y al sector gastronómico, en un ambiente cercano y comprometido con la solidaridad y la promoción del producto local.

En Más de Uno La Ribera hemos hablado con Pablo Simeón, gerente de la cooperativa.