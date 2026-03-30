AVA-Asaja denuncia las prácticas irregulares de algunas cadenas de supermercados con los precios del arroz

En medio de una crítica situación del sector arrocero -con mermas históricas de cosecha, costes disparados y rentabilidad ruinosa- la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) interpone sendas denuncias ante la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) -organismo dependiente del Ministerio de Agricultura- a las grandes cadenas de distribución Lidl y Carrefour por una supuesta venta a pérdidas en sus paquetes de arroz redondo.

José Pascual Fortea, responsable de la sectorial del arroz de AVA, argumenta esta denuncia al entender que el precio de venta al público de 1,09 €/kg -coincide exactamente en ambas firmas comercializadoras- no permite cubrir los costes de producción del arrocero y del resto de operadores que intervienen a lo largo de la cadena de valor.

Según cálculos de la asociación, los costes medios de producción del cultivo del arroz en la Comunitat Valenciana se han incrementado más del 50% en los últimos años, llegando a los 0,60 €/kg sobre todo en el caso de las variedades tradicionales (Bomba, Albufera y J-Sendra) debido a la falta de soluciones eficaces contra el hongo de la Piricularia y al descenso del 50-80% de la producción en los arrozales más afectados. Posteriormente, el arroz cosechado suma nuevos gastos durante el transporte a las plantas de procesamiento (molinos arroceros), secado, limpieza, descascarillado, blanqueado, selección, envasado y distribución que, en total, pueden elevar los costes de producción por encima de los 1,2-1,4 €/kg.

Los arroces no indican en su etiquetado el origen España, por lo que puede tratarse en ambos casos de arroces importados de países terceros con condiciones más laxas en materia fitosanitaria, laboral y medioambiental. Además, AVA-ASAJA cuestiona la mención de “Categoría extra” del producto.

Fortea advierte de que la supuesta venta a pérdidas del arroz -práctica prohibida según la Ley de la Cadena Alimentaria- es perjudicial para los productores y para el conjunto de la sociedad: “Así se hunde un sector tan importante como el arrocero y se pone en peligro la preservación medioambiental de los parques naturales de La Albufera y el Marjal de Pego-Oliva que dependen del cultivo del arroz”.

AVA-ASAJA se plantea posibles acciones reivindicativas a las puertas de sus establecimientos.