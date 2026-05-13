Antonio Espinar dona cinco obras al Museo Municipal de Alzira

Alzira ha comenzado la celebración de la Semana Internacional de los Museos con el acto de donación de las obras del pintor Antonio Espinar, las cuales conmemoran el 750 aniversario de la muerte de Jaime I.

Desde el Ayuntamiento han querido agradecer al pintor cordobés, afincado en Alzira, su generosa y desinteresada donación al patrimonio municipal de las obras que presentó al concurso del calendario 2026: La casa del rey, Jaime I rey, Reliquias de un rey, Murallas árabes, y Otros tiempos, la conquista.

En Más de Uno La Ribera hemos hablado con el artista.