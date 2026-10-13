Alzira pone en marcha la campaña "Ciudad Amigable con las personas mayores"

El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, ha remitido a la Organización Mundial de la Salud (OMS) la carta mediante la cual el Ayuntamiento solicita formalmente la adhesión del municipio en la Red Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores, dando así el pistoletazo de salida a uno de los proyectos estratégicos que desarrollará el consistorio durante los próximos meses.

En la carta, se expresa el compromiso del Ayuntamiento de participar en el proyecto siguiendo la metodología establecida por la OMS y de impulsar un proceso participativo en el cual intervendrán las personas mayores, las diferentes áreas municipales, profesionales, asociaciones y otros agentes comunitarios, con el objetivo de elaborar un Diagnóstico y un Plan de Acción que contribuyan a continuar construyendo una Alzira más accesible, inclusiva y amigable para todas las edades.

La concejal de Servicios Sociales, Igualdad, Políticas Inclusivas y Vivienda, Amèlia Blanquer, ha destacado que este proyecto "supone una oportunidad para escuchar las personas mayores y planificar, de manera participativa, actuaciones que hagan de Alzira una ciudad más accesible, inclusiva y amable". Asímismo, ha recordado que "una ciudad amigable con las personas mayores es una ciudad mejor para toda la ciudadanía, porque mejora los espacios públicos, la movilidad, la accesibilidad, la comunicación y los servicios que utilizamos todas las personas a lo largo de nuestra vida".

¿Cómo pueden participar las personas mayores?

El Ayuntamiento anima a todas las personas mayores de Alzira a participar en este proceso. Podrán hacerlo de diferentes maneras:

• Rellenando la encuesta del proyecto en alziramigable.es

• Participando en los grupos focales y reuniones participativas del 19 y 26 de octubre de 10 a 13.30h en la Casa de la Cultura.

En los centros de convivencia encontrarán cuestionarios en papel y los ayudarán a formalizar la inscripción en los grupos de debate.

Un proyecto construido con la participación de las personas mayores

La iniciativa está impulsada por la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alzira si bien el elemento central del proyecto será la participación activa de las personas mayores de Alzira. Su experiencia, conocimiento del municipio y propuestas serán

fundamentales para identificar fortalezas, detectar necesidades y definir las prioridades de actuación para los próximos años.

Durante los próximos meses se desarrollarán diferentes actuaciones, entre ellas:

• Un análisis de la realidad demográfica y social del municipio.

• La realización de 350 encuestas a personas mayores.

• Entrevistas a profesionales y agentes clave del municipio.

• La constitución de un Grupo Motor, integrado por personas mayores y personal técnico municipal, que realizará el seguimiento del proyecto.

• La creación de un Grupo de Coordinación Municipal, con representación de diferentes áreas del Ayuntamiento.

• La celebración de varios grupos focales participativos para profundizar en las principales necesidades y propuestas de mejora.

• La elaboración del Diagnóstico para conocer como de amigable es Alzira y de un Plan de Acción, que incluirá actuaciones concretas e indicadores para su seguimiento.

El estudio analizará las ocho áreas que establece la metodología de la OMS: espacios públicos y edificios, transporte, vivienda, respeto e inclusión social, participación social, comunicación e información, participación ciudadana y ocupación, y servicios sociales y de salud.

Un proyecto de ciudad

El Ayuntamiento quiere hacer un llamamiento a toda la ciudadanía para implicarse en este proyecto, que pretende construir una Alzira más inclusiva, accesible y participativa. Aunque las personas mayores son las protagonistas del proceso, las mejoras que se identifican contribuirán a crear una ciudad mejor para todas las generaciones.

Porque una ciudad amigable con las personas mayores es, en definitiva, una ciudad mejor para vivir, participar y disfrutar a cualquier edad.