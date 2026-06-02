Alzira identifica 2.745 viviendas irregulares construídas en suelo no urbanizable

El Ayuntamiento de Alzira ha aprobado el documento de Delimitación de las zonas de minimización del impacto territorial de 2.745 viviendas en suelo no urbanizable.

Se trata de una herramienta técnica y jurídica que servirá de base para ordenar y regularizar la situación de estas casas construidas irregularmente, siempre que estén completamente acabadas antes del 20 de agosto de 2014.

Desde el gobierno local mantienen que, con este documento, aunque no se soluciona de golpe un problema acumulado durante décadas, sí se avanza en una línea de trabajo seria, responsable y realista para conocer mejor la realidad del término municipal, dar seguridad jurídica y reducir impactos sobre el territorio.

El documento, que no tiene la consideración de instrumento de planeamiento, servirá como análisis territorial de apoyo a los departamentos municipales para tramitar tanto los futuros instrumentos de planeamiento como las solicitudes individuales que presentan los vecinos afectados.

El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, lo ha explicado en Más de Uno La Ribera.