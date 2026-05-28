ACSA organiza este viernes la "Festa de les Compres" en Algemesí

La Asociación de Comercio y Servicios de Algemesí, ACSA, ha organizado para este viernes la Festa de les Compres, en la que se podrá acceder a ofertas y promociones en diferentes tramos horarios durante toda la jornada, y se sorterán cuatro premios de 50€ entre los clientes.

Por otra parte, durante todo el mes de junio se va celebrar la Ruta del Esmorzar, con la participación de una amplia representación de la hostelería local y el sorteo semanal de cuatro almuerzos para dos personas.

En Más de Uno La Ribera nos lo ha contado todo la presidenta de ACSA, Amparo Peiró.