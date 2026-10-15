L'Ènova Iuniana celebra su recreación histórica este sábado

«Terra Iuniana» es mucho más que una feria: es una auténtica inmersión en el legado romano que forma parte de la identidad del municipio de l’Énova. Inspirada en los hallazgos arqueológicos de la Villa Romana (Villa Cornelius), en sus canteras Romanas y en sus Carriladas, esta celebración histórica transforma el municipio en un auténtico foro del pasado, donde la cultura, la historia y la emoción cobran vida.

Durante el evento, calles y plazas se visten con los colores del Imperio: legionarios, mercaderes, artesanos, patricio, libertos y esclavos conviven en un ambiente festivo que recrea fielmente la vida cotidiana en la antigua Iuniana, nombre que algunos estudiosos asocian con los orígenes romanos de la población Énova, pero lo que no hay duda, es que Publius Cornelius Iunianus era un poderoso patricio propietario de todas estas tierras.

Tomás Giner,alcalde de l'Énova, nos habla de esta feria en Más de Uno La Ribera.