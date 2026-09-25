Las víctimas de la DANA de Valencia protestarán en Alicante este sábado contra la "impunidad de Mazón"

Las asociaciones de víctimas de la DANA del 29 de octubre de 2024 y colectivos sociales y sindicales se concentrarán este sábado ante la sede del Gobierno valenciano en Alicante (Doctor Gadea, 10 a las 18:00 horas) para denunciar la impunidad del expresident Carlos Mazón en esta tragedia en la que murieron 232 personas.

La concentración se convoca en Alicante a petición de las asociaciones de víctimas para llevar a la ciudad (donde tiene la oficina institucional el expresident) "la indignación por que 23 meses después continúa aforado, con todos los privilegios económicos, políticos y judiciales que esto implica", ha explicado este miércoles la organización en un comunicado.

La protesta se produce la misma semana en la que Mazón ha comparecido por segunda vez en la comisión de investigación sobre la DANA del Congreso de los diputados y ha evidenciado que continúa negándose a asumir la responsabilidad de su negligencia.

Una de las portavoces de las asociaciones, Mariló Gradolí, ha explicado a Onda Cero que, precisamente, Carlos Mazón, "ha vuelto a evitar dar explicaciones". Por ello, ha precisado, "las víctimas y toda la sociedad no podemos quedarnos en casa". Ha recordado que son 232 fallecidos reconocidos en la causa judicial de Catarroja, "Hablamos -ha añadio- de familias que esperan la verdad, la justicia y la reparación".

Llenar Alicante

Mariló Gradolí ha manifestado también que seguirán buscando respuestas, mientras "Mazón continúa sin asumir responsabilidades y disfrutando de su situación de aforado".

Gradolí ha llamado a la ciudadanía alicantina a llenar las calles a partir de las 18:00 horas ante la Casa de las Brujas. Es una concentración "a favor de las víctimas, a favor de la justicia y a favor de la dignidad", ha concluido.

Durante la concentración intervendrán representantes de las asociaciones de víctimas y de los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción. Cerrará la protesta la música de las collas de dolçaina i tabal, como en todas las movilizaciones.