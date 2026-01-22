Vectalia, Bonalba Resort y Club Atlético Montemar se unen para consolidar el turismo deportivo de élite en la provincia de Alicante

Vectalia, empresa referente en la gestión de la movilidad y los servicios; Bonalba Resort, complejo hotelero y deportivo de referencia en Alicante; y el Club Atlético Montemar, entidad organizadora de eventos deportivos de alto nivel, anunciaron, en el marco de la celebración de la Feria Internacional de Turismo FITUR que se celebra en Madrid, una colaboración estratégica destinada a impulsar y consolidar el turismo deportivo de élite en la provincia de Alicante.

Esta alianza nace con el objetivo de ofrecer una experiencia integral, cómoda y eficiente a clubes, selecciones y deportistas de alto nivel, tanto nacionales como internacionales, que eligen Alicante como destino para entrenar, competir y alojarse. La colaboración entre las tres entidades permite abordar de forma coordinada la organización de estancias, competiciones y eventos deportivos, garantizando estándares de calidad, profesionalidad y excelencia en todos los servicios implicados.

El acuerdo ha sido firmado por Antonio Arias, CEO de Vectalia; Xavier Darblade, CEO de Bonalba Resort; Yolanda Jaren, directora de Gestión Comercial de Bonalba Resort; Paco Sirvent, delegado de la sección de atletismo de C. A. Montemar; Silvana Pacheco, responsable de logística de C. A. Montemar; y José Manuel Albentosa, director de la Maratón Internacional Elche – Alicante, y persigue consolidar la provincia de Alicante como destino de competiciones deportivas internacionales que disfrutarán del clima y de una organización coordinada que permitirá satisfacer todas sus necesidades en logística, alojamiento y de organización.

Gracias a la experiencia de Vectalia en movilidad y logística de eventos, los deportistas y equipos contarán con servicios de transfer de alta calidad desde aeropuertos, estaciones y otros puntos clave, asegurando puntualidad, seguridad y confort durante toda su estancia. Bonalba Resort, por su parte, se consolida como base de operaciones ideal gracias a sus instalaciones hoteleras, deportivas y de bienestar, especialmente adaptadas a las necesidades del deporte profesional. Y el Club Atlético Montemar aportará su amplia trayectoria en la organización y gestión de eventos deportivos de élite, así como su conocimiento técnico y operativo en competiciones de primer nivel.

Durante el año 2025, esta colaboración se materializó en la ejecución conjunta de destacados eventos deportivos de alto nivel en la provincia de Alicante, como la Gran Carrera del Mediterráneo, la Maratón Elche–Alicante y el torneo internacional de tenis CHALLENGER, entre otros. Estos eventos han supuesto un importante impacto económico y turístico, atrayendo a deportistas, equipos técnicos, acompañantes y público especializado, y contribuyendo a la proyección nacional e internacional del destino.

El proyecto conjunto está especialmente orientado a potenciar el turismo deportivo vinculado a disciplinas como el golf, el atletismo, el fútbol, el tenis, el rugby, el ciclismo y otros deportes colectivos e individuales que encuentran en Alicante un clima privilegiado, excelentes infraestructuras y una oferta de servicios cada vez más especializada. Todo ello refuerza el posicionamiento de la Costa Blanca como un destino de referencia para el entrenamiento y la competición de alto nivel durante todo el año.

Con esta alianza, Vectalia, Bonalba Resort y el Club Atlético Montemar refuerzan su compromiso con el desarrollo económico, social y turístico de la provincia de Alicante, apostando por un modelo de colaboración entre partners que genera valor añadido, atrae talento deportivo y promueve un turismo de calidad ligado al deporte, la excelencia y la sostenibilidad.

Sobre Vectalia

Vectalia es un grupo de empresas especializadas en la gestión de la movilidad y los servicios, que opera en todo el territorio nacional y Marruecos. El grupo lleva más de cien años desplazando a millones de viajeros, conectado ciudades y personas, gestionado redes de transporte, estaciones de autobuses, parkings o estacionamientos regulados. Una empresa, con una plantilla que ronda las 6.000 personas, y que ha diversificado su actividad prestando también servicios de limpieza especializada, seguridad privada, mantenimiento y organización de eventos.

Sobre Bonalba Resort

Bonalba Resort es un complejo hotelero y deportivo ubicado en Bonalba Golf, en la provincia de Alicante, que combina alojamiento, restauración, instalaciones deportivas y servicios de bienestar, siendo un referente en la organización de estancias deportivas y eventos de alto nivel.

Sobre Club Atlético Montemar

El Club Atlético Montemar es una entidad deportiva histórica de la provincia de Alicante, reconocida por su experiencia en la organización de eventos deportivos de alto nivel y competiciones de élite, así como por su contribución al desarrollo y promoción del deporte en el ámbito nacional e internacional.