Los vecinos de Parque del Mar convocan otra protesta para exigir el fin de 16 años de abandono y unos accesos dignos

La Asociación de Vecinos Parque del Mar de Alicante ha convocado una nueva manifestación para el día siete de mayo (jueves). Ha anunciado un corte de tráfico en la Avenida de Elche, en el tramo comprendido entre la calle México y Casa Mediterráneo, bajo el lema "Soluciones ya: Por un Parque del Mar accesible y digno".

Fuentes vecinales han recordado que tras más de 16 años de promesas incumplidas, los vecinos de los barrios colindantes dicen "basta". El motivo de la convocatoria es "la parálisis administrativa y el estado de degradación absoluta que sufren los terrenos abandonados propiedad de ADIF", situados junto a Casa Mediterráneo y el propio Parque del Mar, donde ni el Ayuntamiento de Alicante, ni el ministerio de Transportes parecen tener "ninguna preocupación ni intención de solucionar este gravísimo problema de abandono crónico".

Parque del Mar recuerda que proliferan los "asentamientos de infraviviendas", a pesar de que recientemente se ha incendiado una de ellas, y esta zona está considerada como "inundable". La basura, la maleza y las plagas de todo tipo son consecuencia de la desidia y "falta de diligencia de las administraciones implicadas"

Las exigencias se concretan en tres puntos:

1.Firma inmediata del convenio: Exigimos al Ayuntamiento de Alicante y al Ministerio de Transportes que formalicen de una vez por todas la desafectación de los terrenos ferroviarios en desuso.

2.Limpieza y seguridad: Urge una actuación de limpieza inmediata. Las condiciones actuales de insalubridad y peligro son impropias de una ciudad que aspira a ser referente en el Mediterráneo.

3.Accesos al Parque del Mar: El parque lleva más de tres lustros siendo una "isla" inaccesible. Exigimos la ejecución técnica de los accesos para que la ciudadanía pueda, por fin, disfrutar de un espacio público que le pertenece.

La Asociación de Vecinos hace un llamamiento a todos los alicantinos y alicantinas, así como a las entidades sociales de la ciudad, para que se sumen a esta protesta y exijan juntos el fin de una deuda histórica con los barrios del sur de Alicante.

La variante de Torrellano, una de las claves

Desde la Asociación de Vecinos Parque del Mar, han celebrado el reciente anuncio del ministerio de Transportes relativo a la adjudicación del proyecto de la segunda Fase de la Variante de Torrellano, "una lucha en la que por cierto, nuestra asociación, junto con otras asociaciones y colectivos incluidos en la “Plataforma Variante de Torrellano, ¡¡Ya!!”, tuvo un protagonismo que fue determinante".

El colectdivo ha recordado que otra de las demandas incluidas en los objetivos de la Plataforma Variante de Torrellano, ¡¡Ya!!, que es la desafectación de los terrenos de ADIF junto a Casa Mediterráneo y el Parque del Mar, "que no parece tener el mismo éxito, ya que tanto el Ayuntamiento de Alicante, como el ministerio de Transportes, dejan continuamente fuera de estas negociaciones la reivindicación teóricamente más sencilla, económica y que tendría una repercusión más inmediata en la transformación urbana de la ciudad de Alicante, cambiando por completo la actual imagen tercermundista e insalubre del acceso sur de la ciudad de Alicante".

La desafectación de los terrenos ferroviarios abandonados de ADIF, junto a Casa Mediterráneo, permitiría crear un gran parque en la fachada litoral de la ciudad, desviar el actual tráfico de la avenida de Elche, y generar una enorme oportunidad de crear un gran activo en la zona sur, que supusiera, además de una nueva zona de esparcimiento y refugio climático, un elemento de atracción para los visitante que acuden a nuestra ciudad, por tren, barco o avión, y dar el marco que merece una institución como Casa Mediterráneo.