La Universidad de Alicante da la bienvenida a los nuevos alumnos del curso 25-26

La Universidad de Alicante arranca el curso académico 2025-26 con su Bienvenida que, organizada por el Gabinete de la Rectora y el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo junto a otros servicios universitarios, se celebrará los próximos días 23 y 24 de septiembre.

El acto inaugural tendrá lugar el martes 23, a las 11:00 h, por parte de la rectora, Amparo Navarro, en los soportales de la Biblioteca General, punto neurálgico donde se concentrará la mayor parte de las actividades. Tras la apertura oficial, el Consejo de Estudiantes ha organizado un reparto gratuito de paella, bebida y helado, que se llevará a cabo entre las 13:00 y las 15:00 h.

Durante las dos jornadas, el campus ofrecerá una amplia programación que combina juegos interactivos, talleres, deporte, cultura y orientación universitaria. Entre las propuestas destacan iniciativas como ‘El árbol de los deseos’, GymkanUA, Encesta y gana, Clash Bot-al, Water Pong, o la original ruleta del PAT UA. También habrá fotomatones, pancartas de bienvenida y rincones para capturar recuerdos.

El Servicio de Deportes sumará actividades como un recorrido de orientación, exhibiciones de ‘ultimate’ y rugby, así como jornadas de puertas abiertas en el polideportivo y en el Boulder UA. Por su parte, el Museo de la Universidad de Alicante (MUA) invitará a participar en la ruta ‘Hazte una foto en el MUA’ y en las visitas ‘express’ a sus exposiciones.

La vertiente académica y profesional estará presente con los talleres “El camino del emprendimiento como estudiante de la UA”, a cargo de Jesús Valencia Potenciano, y “Skills para tus primeros pasos en la Universidad”, impartido por María Jesús Bujaldón, además de la presencia del autobús de LABORA.

La música y la cultura también tendrán su espacio con la presentación del videoclip de las bandas emergentes ganadoras de InteractUA y la ruta “El campus de la UA musicado”, que invita a descubrir el patrimonio universitario a través de canciones.

Concierto de bienvenida

Como broche de oro a la programación, la Universidad de Alicante celebrará el Concierto de Bienvenida el jueves 2 de octubre, a las 20:30 h (apertura de puertas 19:30 horas), en el Anfiteatro del Aulario II.

La noche arrancará con la actuación de Tere Priore, ganadora del V Concurso de Bandas Emergentes de InteractUA, que presentará su propuesta musical fresca y enérgica. A continuación, a partir de las 21:00 h, será el turno de Barry B, cabeza de cartel y uno de los artistas más destacados del panorama musical joven.

El concierto se enmarca en la programación Paranimf del primer cuatrimestre y es una iniciativa del Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria, en colaboración con el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad y el Consejo de Estudiantes. La entrada será libre hasta completar el aforo y el recinto contará con servicio de barra y restauración.