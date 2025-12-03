Nuevo caso de violencia de género en Alicante

Una mujer de 29 años ha sido asesinada este martes a puñaladas por su pareja sentimental, de 34, que luego se ha quitado la vida ahorcándose en una vivienda de Alicante, han informado a EFE fuentes de la investigación.

El crimen ha ocurrido en el número 13 de la calle Cánovas del Castillo, en el alicantino barrio de Carolinas Altas, en torno a las 17 horas y los cuerpos sin vida han sido descubiertos por un cuñado de la pareja después de que oyera gritos procedentes del interior del domicilio y entrara dentro rompiendo la puerta a patadas.

Tras conseguir acceder, este familiar ha encontrado cerca de la puerta principal el cuerpo sin vida de la víctima, una mujer argentina con pasaporte italiano que presentaba numerosas heridas de arma blanca, principalmente en el pecho, mientras que estaba el cadáver ahorcado del supuesto asesino estaba en el balcón.

Las fuentes consultadas por EFE han señalado que la pareja se encontraba en proceso de separación y que tenía un hijo de entre dos y tres años que en el momento del crimen se hallaba en una escuela infantil de la ciudad. Además, no constan denuncias previas entre ambos ni que en el sistema Viogen hubiera registro alguno.

Los cuerpos sin vida han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal de Alicante para los exámenes forenses mientras que efectivos de la Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía siguen dentro de la vivienda.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género informa en la red social X que está recabando los datos del asesinato que, de confirmarse la naturaleza machista del mismo, elevaría a 42 el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año, 1.337 desde 2003.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.