La Universidad de Alicante celebra la Semana de la Discapacidad con un nuevo programa de actividades

La Universidad de Alicante (UA) celebrará, del 2 al 5 de diciembre, la Semana de la Discapacidad, un programa de actividades que reúne propuestas formativas, institucionales y participativas diseñadas para promover la igualdad de oportunidades, visibilizar la diversidad funcional y fortalecer el compromiso de la comunidad universitaria con la inclusión. Se trata de una iniciativa organizada desde el Centro de Apoyo al Estudiante (CAE), que pertenece al Servicio de Promoción del Empleo e Inclusión Social del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo.

Durante los días 2 y 3 de diciembre, los soportales de la Biblioteca General acogerán la Feria de las Capacidades, un espacio abierto de 10 a 14 horas en el que asociaciones y entidades mostrarán recursos para la inclusión mediante talleres interactivos, dinámicas participativas y juegos diseñados para sensibilizar sobre la diversidad funcional. La inauguración institucional del día 2 tendrá lugar a las 11 horas y contará con la participación del vicerrector de Estudiantes y Empleo de la UA, Raúl Ruiz Callado, quien oficiará la apertura del programa.

La Feria de las Capacidades reunirá a un amplio conjunto de asociaciones, entidades y servicios comprometidos con la inclusión y la diversidad funcional, que ofrecerán actividades divulgativas, demostrativas y participativas a lo largo de las jornadas. Entre las organizaciones presentes se encuentran Fesord Comunitat Valenciana; APSA; Apanah, que además desarrollará un taller divulgativo de lectura labial; la Fundación Adecco, con un taller inmersivo basado en experiencias de sensibilización mediante realidad virtual; la Fundación Adiem; la Fundación Decide; la asociación Fibro Protesta Ya; el Servicio de Deportes de la UA; Cocemfe, que ofrecerá una introducción práctica a las transferencias para facilitar el transporte junto con una experiencia de slalom en silla de ruedas; ONCE; el equipo de investigación Artefactos Diseño Social, especializado en productos accesibles; Adacea y Aspali. La presencia conjunta de estas entidades permitirá a la comunidad universitaria conocer diferentes realidades, recursos y herramientas para la inclusión desde múltiples perspectivas.

El 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, será la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, quien presida a las 10:30 horas el acto institucional conmemorativo de esta efeméride, también en los soportales de la biblioteca. A continuación, la institución invita a las personas asistentes a participar en una lectura pública y colectiva de fragmentos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, iniciativa en la que participarán los vicerrectorados de Investigación, de Formación Permanente y Lenguas, de Transformación Digital, de Ordenación Académica y Profesorado y la Secretaría General, además del organizador, el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo. La mañana finalizará con un “Photocall por la inclusión”, a las 12 horas, donde quienes participen podrán obtener una imagen simbólica vinculada a la igualdad de oportunidades.

La siguiente jornada, el 4 de diciembre, la programación continuará con la conferencia “La discapacidad en primera persona”, impartida por el influencer, escritor y cantante Enrique Bernabéu, reconocido en los Premios Gesto de 2024 por su labor de sensibilización. El acto, que incluirá una mesa redonda en la que Bernabéu dialogará con estudiantes de la UA, se desarrollará en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras.

La Semana de la Discapacidad concluirá el 5 de diciembre con la celebración del Día del Voluntariado. A las 10:30 horas se presentará una mesa de experiencias a cargo de estudiantes participantes en los programas de voluntariado del Centro de Apoyo al Estudiante, en el aula GB-1014 del edificio Germán Bernácer. A las 11:30 se ofrecerá un café solidario abierto a toda la comunidad universitaria. La jornada contará también con la presentación institucional de la rectora Amparo Navarro.

Con esta programación, la Universidad de Alicante reafirma su compromiso como institución abierta, diversa y sensible a las necesidades de toda su comunidad mediante la organización acciones coordinadas con entidades del entorno y la promoción de un espacio universitario inclusivo, participativo y accesible.