Triunfo de Volkswagen Sala Hermanos en la presentación de su nuevo T-Roc

La concesión oficial de Volkswagen Sala Hermanos Alicante ha tenido un éxito rotundo en la presentación oficial del nuevo T-Roc. El evento, que congregó a una nutrida asistencia de clientes, prensa y destacadas personalidades de la sociedad alicantina, sirvió para desvelar todas las novedades de la renovada versión de este SUV compacto.

El pistoletazo de salida lo dieron Benito Cabrera, gerente y Manolo Sánchez, director comercial de Sala Hermanos, quienes dieron la bienvenida a los presentes. El responsable del concesionario destacó la importancia del nuevo modelo para la marca. “El T-Roc ha sido siempre una pieza clave en nuestra oferta. Esta nueva versión eleva el listón en diseño, tecnología y sostenibilidad, ofreciendo a nuestros clientes una experiencia de conducción superior”, afirmó durante su intervención.

El momento más esperado llegó con la demostración tecnológica que dejó a todos los asistentes sin aliento: la prueba de movimiento remoto del vehículo. El nuevo T-Roc fue desplazado a distancia, mostrando la avanzada capacidad de conectividad y las innovaciones de la marca alemana. La demostración fue una clara señal del salto cualitativo del modelo en términos de tecnología y control inteligente.

Tras la presentación, los invitados disfrutaron de un cóctel en el que la conversación giró en torno a las prestaciones del nuevo vehículo.

Responsables de Volkswagen, clientes fieles y una amplia representación social tuvieron la oportunidad de intercambiar impresiones, resolver dudas y conocer de primera mano los detalles técnicos y las ventajas de la nueva motorización eTSI mild hybrid, que ahora integra la etiqueta ECO en toda la gama.

El ambiente festivo y la excelente acogida reflejaron el gran interés que el nuevo T-Roc ha despertado en la provincia de Alicante.

La jornada fue, en definitiva, una combinación perfecta de innovación, tecnología y un espacio de encuentro social que consolidó la posición de Sala Hermanos como un referente en el sector automotriz.

Sobre Volkswagen Sala Hermanos

Con más de 40 años de trayectoria, Volkswagen Sala Hermanos es el concesionario oficial de la marca alemana en la provincia de Alicante. Dispone de varios puntos de venta y servicio de posventa en ubicaciones estratégicas como Vistahermosa, la Ctra. Ocaña, San Vicente, Alfaz del Pi y Dénia, garantizando una atención de calidad y un servicio cercano a todos sus clientes.