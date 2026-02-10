Tres heridos tras el choque frontal de dos vehículos en la N-332

Tres personas han resultado heridas este lunes en un accidente de tráfico por el choque frontal entre dos vehículos en la carretera N-332 a su paso por el municipio alicantino de Benissa, según fuentes sanitarias y del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.

El equipo médico del SAMU ha asistido por contusión torácica y latigazo cervical a dos mujeres, una de ellas de 24 años, y a un hombre de 83. Las tres personas heridas han sido trasladadas en sendas ambulancias SVB al Hospital de Dénia.

El siniestro ha dejado dos atrapados en uno de los coches, mientras que en el otro vehículo una mujer con heridas leves ha podido salir por sus propios medios.

El aviso se ha recibido a las 15.47 y la intervención ha finalizado a las 17.26 horas. Los efectivos desplazados la lugar del accidente han realizado labores de extracción segura en el coche donde viajaba la pareja que quedó atrapada. La puerta ha quedado deformada y no se podía abrir, quedando atrapados en el interior los ocupantes del turismo siniestrado.

El Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante ha movilizado una unidad mando jefatura, una bomba urbana pesada y un furgón de salvamentos varios con un sargento, un cabo y cuatro bomberos del parque de Benissa.

Por su parte, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha explicado que, ante este suceso, han intervenido una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) y dos del Soporte Vital Básico (SVB).

