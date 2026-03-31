El TRAM d'Alacant amplia sus horarios en Semana Santa

El TRAM d'Alacant amplía sus horarios nocturnos desde el miércoles 1, hasta el viernes 3 de abril en los tranvías de las líneas 2 (Luceros-Sant Vicent del Raspeig), 3 (Luceros-El Campello) y 4 (Luceros-Plaza La Coruña) para favorecer la movilidad de los ciudadanos durante la celebración de la Semana Santa de Alicante.

Los últimos trenes de la línea 1 (Luceros-Benidorm) que salen de Benidorm no terminarán su trayecto en Poble Espanyol, como hacen habitualmente, sino que prolongarán su recorrido hasta Luceros, como en el resto del día, pero con parada facultativa en todos los apeaderos, excepto Sangueta.

En total, TRAM d'Alacant habilitará 57 tranvías especiales en las tres jornadas, aparte de la citada prolongación del recorrido de tres convoyes de la línea 1, según ha detallado la Generalitat en un comunicado.

Los días 1, 2 y 3 de abril, además de los tranvías del servicio ordinario que presta FGV, se habilitarán 13 circulaciones extraordinarias de la línea 2 desde Luceros hasta Sant Vicent del Raspeig desde las 22.39 hasta las 02.24 horas y otras 13 en el trayecto inverso desde las 23.09 a las 02.54.

En la línea 3, los 12 servicios especiales de Luceros hacia El Campello comenzarán a las 23.19 y concluirán a las 03.39 horas, mientras que los tres desde El Campello hacia la capital se iniciarán a las 22.10 y terminarán a las 23.10.

Asimismo, en la línea 4, las ocho unidades programadas comenzarán su servicio desde Luceros hacia Plaza La Coruña a las 22.59 y cesarán su actividad a las 02.29 horas, mientras que en el recorrido contrario serán otros ocho desde las 23.30 hasta las 03.00.

En cuanto a la línea 1, los trenes que prolongarán su recorrido hasta Luceros serán los que partan de Benidorm a las 22.35, 22.55 y 23.25 horas.