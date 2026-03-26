La Semana Santa de Alicante llega al Ayuntamiento con los tapices florales alusivos a los carteles de 2026 y 1959

La Semana Santa llega a las puertas del Ayuntamiento de Alicante con la instalación de dos tapices florales que reproducen, desde este jueves, los carteles anunciadores de la Semana de Pasión de 2026 y 1959. El primero de ellos, original del malagueño Rafael Laureano Martínez, representa la imagen de la Santa Mujer Verónica, original de Antonio Castillo Lastrucci, perteneciente a la Real Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo de las Penas y Santa Mujer Verónica, que procesiona en la matinal del Domingo de Ramos.

El de Manuel Albert, de 1959, tiene como fondo el monte Benacantil y la ermita de Santa Cruz. Se aprecia también, en un segundo plano, la silueta de la Virgen de las Angustias, que tiene su salida procesional en la noche del Jueves Santo. Ya, en un primer plano, se pueden ver cuatro nazarenos. La doble composición está situada sobre dos paneles de 5 metros de alto y 3 de ancho. Para su montaje, coordinado por la concejalía de Fiestas que dirige Cristina Cutanda, se ha utilizado hibrisco, pétalos de girasol, gayuba, manzanilla y lavanda. Todas ellas, flores preservadas. Es decir, 100% naturales, cortadas en su punto máximo de belleza, y sometidas a un proceso de conservación donde se sustituye su savia por una mezcla de glicerina y otros componentes naturales. Este tratamiento mantiene su textura, flexibilidad y aspecto fresco durante meses o incluso años, sin necesidad de agua ni luz.

Éste es el tercer año en el que se pone en marcha esta iniciativa. La reproducción del cartel de la Semana Santa 2024, obra del sevillano Pedro Castro, y otro alusivo al 80 Aniversario de la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de Semana Santa constituyeron los primeros motivos de los tapices florales. En 2025 fueron los del cartel anunciador de ese mismo año, obra de Rafael Muñoz, y el de 1949, original de Manuel Moreno.

El adorno alusivo a la Semana Santa se completará con la instalación en la fachada principal del Ayuntamiento de 27 balconadas correspondientes a cada una de las hermandades y cofradías de Alicante, y las de los escudos del Ayuntamiento de Alicante y de la Junta Mayor.