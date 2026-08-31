El Raval Roig pone en papel su memoria: presenta el llibret de unas fiestas con más de 180 años de historia

El Raval Roig ha presentado el llibret de sus fiestas tradicionales, una publicación que, un año más, recoge buena parte de la memoria, las tradiciones y los protagonistas de una celebración con más de 180 años de arraigo.

El acto de presentación reunió a representantes de la comisión de fiestas, vecinos y miembros de otras fiestas hermanas, además de representantes de la corporación municipal. Entre los asistentes estuvieron el concejal de Compromís Rafael Alemán, el concejal de Vox Morata, Óscar Llopis, el presidente de las Fiestas Tradicionales del Raval Roig, Vicente Esquiner, y representantes de las fiestas de San Roque y San Gabriel.

Durante alrededor de media hora, la presentación permitió desgranar el contenido del llibret desde la portada hasta la contraportada. La diseñadora de la publicación explicó el proceso creativo detrás de la portada y las fuentes de inspiración que utilizó para darle forma.

Uno de los contenidos destacados es el artículo histórico dedicado a la plaza de Topete, uno de los espacios más emblemáticos del Raval Roig. Óscar Llopis fue el encargado de explicar este recorrido por la historia de la plaza, desde sus orígenes hasta la actualidad, recuperando parte de la memoria de un enclave que volverá a convertirse en el corazón de las fiestas.

El presidente de las Fiestas Tradicionales, Vicente Esquiner, tomó después la palabra para trasladar los sentimientos que acompañan a una celebración que para el Raval Roig va mucho más allá de un programa de actos. Es la reivindicación de una forma de vivir el barrio, de mantener sus costumbres y de conservar una identidad profundamente vinculada al mar y a sus vecinos.

El acto concluyó con la intervención de Rafael Alemán en representación del Ayuntamiento de Alicante y con el agradecimiento de la organización a todos los asistentes, a quienes se invitó a volver al barrio durante los próximos días para compartir sus fiestas tradicionales.

El pregón, la próxima gran cita

Con el llibret ya presentado, todas las miradas se dirigen ahora al próximo 4 de septiembre, cuando el Raval Roig dará oficialmente el pistoletazo de salida a sus fiestas en honor a la Virgen del Socorro.

La cita será a las 21.00 horas en la plaza de Topete y tendrá como pregonero al médico e investigador alicantino Enrique de Madaria Pascual, una figura de reconocido prestigio en el ámbito de la medicina digestiva y la investigación. El programa oficial recoge su intervención como uno de los momentos centrales de la primera jornada festiva.

De Madaria, especialista en Aparato Digestivo y vinculado a la investigación sobre las enfermedades pancreáticas, cuenta además con una importante trayectoria científica y divulgativa. Ha presidido la Asociación Española de Gastroenterología y ha desarrollado una carrera investigadora con proyección internacional. En 2024 recibió el United European Gastroenterology Research Prize, uno de los principales reconocimientos europeos de su especialidad.

Su elección como pregonero tiene también un componente especialmente alicantino. La comisión de fiestas quiso que su pregón sirviera para abrir unas celebraciones profundamente ligadas a la identidad del barrio y a una memoria que se transmite de generación en generación. El pasado mes de julio, De Madaria recorrió junto a miembros de la comisión las calles del Raval Roig y pudo conocer de primera mano recuerdos, antiguos comercios, anécdotas y lugares vinculados a la historia del barrio.

Tras el pregón llegará una traca luminosa a lo largo de la calle Virgen del Socorro, antes del bingo y la verbena popular en la plaza de Topete.

Las fiestas continuarán hasta el 8 de septiembre con una programación que mantiene el carácter popular y marinero de esta celebración: despertàs, pasacalles, juegos tradicionales, concursos gastronómicos, música, disfraces y los actos religiosos en honor a la Virgen del Socorro y la Virgen del Lluch.

El programa reserva para el último día, 8 de septiembre, la ofrenda floral, la misa solemne y la procesión en honor a la Virgen del Socorro, acompañada por la Virgen del Lluch, uno de los momentos más vinculados a la tradición religiosa del barrio.

Así, el llibret vuelve a cumplir su papel como mucho más que un programa de fiestas: es una pequeña cápsula de la memoria del Raval Roig, un barrio que cada septiembre vuelve a abrir sus calles para mantener vivas unas tradiciones que forman parte de la historia de Alicante.