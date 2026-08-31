Golpe al 'top manta' en Alicante con más de 3.000 productos falsificados intervenidos

La Policía Local de Alicante ha intervenido más de 3.000 productos falsificados en un operativo contra el “top manta” llevado a cabo este fin de semana en la Plaza del Puerto.

Los agentes locales han actuado en colaboración con la Policía Portuaria, y se han incautado de prendas de ropa, bolsos y joyería falsificados tras inspeccionar tres puestos que tenían expuestas y almacenadas falsificaciones de joyas de marcas como Pandora, Gucci, Swarovski o Louis Vuitton, así como camisetas y otros artículos textiles y bolsos de imitación de marcas conocidas.

La Policía Local ha calculad que el montante de los más de 3.000 productos intervenidos habría alcanzado en el mercado 120.000 euros.

Operativo contra el 'top manta' | Policía Local de Alicante

Además, tras la operación contra la venta de productos falsificados, los agentes han iniciado diligencias penales por delitos contra la propiedad industrial contra tres personas.

Durante este verano la Policía Local ha intensificado la vigilancia de la venta ambulante de productos falsificados ante la afluencia de turistas especialmente en el frente litoral, el paseo y la plaza del Puerto. Fruto de estas acciones se han incautado de miles de productos.

El concejal de Seguridad, Julio Calero, ha asegurado que “es necesario combatir esta práctica ilegal asociada a falsificaciones y delitos contra la propiedad industrial, así como laborales y que favorece la economía sumergida".