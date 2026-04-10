El Puerto de Alicante se presenta en Miami como base para cruceros premium en el Mediterráneo

La Autoridad Portuaria, encabezando una delegación provincial, viaja a Miami, para promocionar la provincia de Alicante en la feria Seatrade Cruise Global 2026, el evento más relevante del sector de cruceros a nivel mundial, que se celebra del 13 al 16 de abril en el Miami Beach Convention Center.

La cita reúne este año a más de 11.500 asistentes y 650 expositores de 125 países, además de más de 80 navieras, consolidándose como el principal punto de encuentro internacional para promover la innovación, la sostenibilidad y el crecimiento del sector.

Este año, la delegación alicantina está liderada personalmente por el presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, Luis Rodríguez, acompañado del Jefe del Departamento de Negocio y Estrategia Empresarial, David Nadal; el director de la Terminal de Cruceros

Alicante, Francesco Balbi –quien además preside la Asociación Alicante por el Turismo de Cruceros–; y Mar López, en representación del Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca. La participación se enmarca en el stand de Puertos del Estado, bajo el lema “Blue Carpet. Make your landing unforgettable”.

Alicante puerta de entrada

El Puerto de Alicante se consolida como la puerta de entrada a la provincia y a sus múltiples destinos turísticos, desde las playas emblemáticas de la Costa Blanca, hasta los pueblos del interior, que conservan su encanto mediterráneo. La oferta de alojamiento, gastronomía, naturaleza y ocio convierte a Alicante en uno de los destinos más completos y atractivos del Mediterráneo, capaz de enamorar a los viajeros más exigentes y ofrecer experiencias únicas durante todo el año.

Objetivos para 2026

Puerto de Alicante | Autoridad Portuaria de Alicante

Durante la feria, la delegación mantendrá una veintena de reuniones, ya programadas, con navieras y operadores internacionales, además de otros encuentros que puedan surgir durante las jornadas de trabajo. El objetivo principal es continuar reforzando el posicionamiento de Alicante en el mapa mundial de los cruceros, consolidando su papel como puerto de escala y avanzando hacia su designación como puerto base para determinadas rutas, especialmente de cruceros premium y de expedición.

Asimismo, se trabaja en seguir incrementando las escalas como puerto de embarque, priorizando la calidad del producto turístico y fomentando un crecimiento sostenible y desestacionalizado que beneficie a toda la provincia.

Impacto y desarrollo sostenible

La actividad crucerística continúa siendo un motor de desarrollo económico para la provincia. En 2026, crece el impacto del turismo de cruceros al aumentar escalas y pasajeros, pudiendo llegar a los 85 millones de euros, gracias al gasto directo e indirecto generado por los pasajeros y tripulaciones en la ciudad y su entorno.

La Autoridad Portuaria de Alicante mantiene su compromiso con un modelo de turismo responsable, apostando por infraestructuras sostenibles, servicios energéticamente eficientes y estrategias que minimicen la estacionalidad, contribuyendo a la protección medioambiental y a la mejora de la competitividad del destino.

Oportunidad de crecimiento

La participación en Seatrade Cruise Global 2026 supone una nueva oportunidad para promocionar Alicante como destino estratégico en el Mediterráneo, gracias a su privilegiada ubicación, su conectividad con el aeropuerto internacional, sus infraestructuras portuarias y su amplia oferta hotelera y de ocio.

El puerto confía en que su participación en este encuentro consolide la tendencia de crecimiento del tráfico de cruceros, y refuerce la colaboración, institucional y empresarial, que ha permitido situar a Alicante como puerta de entrada al turismo de calidad en el Mediterráneo.