El puerto de Alicante impulsa el 21 por ciento de los proyectos de la convocatoria nacional de Ports 4.0

La Autoridad Portuaria de Alicante ha avalado 19 de las 91 iniciativas presentadas en la última convocatoria de Ports 4.0 en la modalidad de proyectos comerciales. Esta cifra supone el 21% de todos los presentados a nivel nacional.

Si añadimos las 16 iniciativas respaldadas en la modalidad de ideas resultan un total de 35 los proyectos innovadores apoyados desde Alicante en el marco de la 6ª convocatoria del Fondo Ports 4.0, consolidando el papel del puerto como nodo activo en el ecosistema de innovación portuaria en España.

En concreto, el puerto de Alicante ha respaldado:

· 19 candidaturas en la modalidad de proyectos comerciales, con cierre el 31 de marzo de 2026

· 16 candidaturas en la modalidad de ideas, cuyo plazo finalizó el 2 de marzo de 2026

Ambas convocatorias están impulsadas por Puertos del Estado a través del Fondo Ports 4.0. La convocatoria cuenta con una dotación de 6 millones de euros para proyectos comerciales y 750.000 para la modalidad de ideas.

Este programa constituye la principal herramienta de apoyo a la innovación abierta en el sistema portuario español, fomentando la colaboración entre empresas, startups, universidades y centros tecnológicos.

Las 35 propuestas avaladas desde Alicante reflejan un alto grado de diversidad tecnológica y alineación con los principales retos del sector portuario. Entre las líneas de innovación destacan:

Sostenibilidad y medio ambiente: soluciones de biorremediación, limpieza de aguas portuarias, infraestructuras ecológicas y eficiencia energética

Digitalización e inteligencia artificial: plataformas de análisis de datos, sistemas predictivos, blockchain y automatización de procesos

Operativa portuaria avanzada: robótica autónoma, monitorización de activos, optimización de operaciones y mantenimiento inteligente

Seguridad y protección: sistemas de vigilancia, sensores inteligentes, alertas marítimas y tecnologías de prevención de riesgos

Puerto de Alicante | Autoridad Portuaria de Alicante

Entre los proyectos se incluyen desarrollos como sistemas inteligentes de seguridad portuaria, robots autónomos para limpieza, soluciones de inspección mediante inteligencia artificial y plataformas de intercambio.

Este enfoque refuerza el papel del Puerto de Alicante como espacio de experimentación e innovación abierta, facilitando la transferencia de conocimiento y el desarrollo de soluciones aplicables al entorno portuario.

Tras el cierre de ambas modalidades, las candidaturas se encuentran actualmente en fase de evaluación por parte de Puertos del Estado, que determinará los proyectos que recibirán financiación.