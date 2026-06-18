El PSOE anuncia importantes inversiones del Gobierno en los municipios alicantinos mientras Llorca recorta

El secretario general del PSPV-PSOE de la provincia de Alicante, Rubén Alfaro, ha destacado durante la reunión de la Comisión Ejecutiva Provincial celebrada en Alicante, la apuesta del Gobierno de España por los municipios alicantinos a través de una financiación récord que permitirá reforzar los servicios públicos, impulsar nuevas inversiones y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

Alfaro ha subrayado que 137 poblaciones de la provincia recibirán en 2026 un total de 573.676.815,96 euros en entregas a cuenta procedentes del Gobierno de España, una cifra sin precedentes que llegará a las siete comarcas alicantinas.

"Estamos hablando de la mayor financiación municipal de la historia. Son recursos que permitirán a los ayuntamientos seguir mejorando servicios públicos, desarrollar proyectos estratégicos y atender las necesidades reales de sus vecinos y vecinas", ha afirmado.

El dirigente socialista ha recordado que las corporaciones locales recibirán en 2026 un 67,5% más de financiación que en 2018 y que las comunidades autónomas contarán con una financiación récord de 157.731 millones de euros, que alcanzará los 170.300 millones incluyendo las liquidaciones correspondientes.

Asimismo, ha destacado que el Gobierno de España ha incorporado medidas que permitirán a los ayuntamientos utilizar sus superávits para desarrollar inversiones financieramente sostenibles y actuaciones en materia de vivienda hasta el año 2030, dotando a las administraciones locales de mayor capacidad para responder a las demandas de la ciudadanía.

Aportaciones por comarcas

Por comarcas, L'Alacantí recibirá más de 183 millones de euros; la Vega Baja, 127 millones; la Marina Baixa, 68,6 millones; la Marina Alta, 65 millones; el Medio Vinalopó, 62,5 millones; l'Alcoià, 49,8 millones; y el Alto Vinalopó, más de 17 millones de euros.

"Frente al ruido y la confrontación permanente del Partido Popular, el Gobierno de España responde con hechos, recursos y financiación para nuestros municipios", ha señalado.

Sin embargo, Alfaro ha lamentado que esta apuesta por Alicante contraste con los presupuestos presentados por la Generalitat Valenciana para 2026.

"Resulta incomprensible que mientras el Gobierno de España incrementa la financiación para nuestros municipios y comunidades autónomas, Pérez Llorca castigue a Alicante reduciendo más de un 53% las inversiones de la Generalitat en nuestra provincia", ha denunciado.

Tijeretazo del Consell en Alicante

El líder socialista ha recordado que las inversiones territorializadas previstas para Alicante pasan de los más de 610 millones de euros contemplados durante la última etapa del Consell del Botànic a apenas 286 millones de euros en las cuentas autonómicas de 2026.

"La peor noticia para Alicante es el Partido Popular de Alicante. Pérez Llorca y Toni Pérez han renunciado a defender esta tierra. Alicante pierde inversiones en educación, sanidad, infraestructuras y servicios públicos mientras sus dirigentes guardan silencio y aceptan un trato claramente discriminatorio para nuestra provincia", ha afirmado.

Finalmente, Alfaro ha reclamado una rectificación de los presupuestos autonómicos y ha exigido al PP alicantino que defienda los intereses de la provincia.

"Mientras el Gobierno de España aporta más recursos que nunca a los municipios alicantinos, la Generalitat vuelve a dejar a Alicante a la cola de sus prioridades. No vamos a permanecer callados ante este nuevo agravio", ha concluido.