El programa 'Star Internacional' trae hasta Alicante a agentes de policía de Estados Unidos y Alemania

Agentes de la Policía Local de Alicante han mantenido un encuentro con compañeros de Austin (Texas, Estados Unidos) y Hessen (Alemania) en el marco del programa 'Star Internacional' para el intercambio de experiencias, ideas y conocimientos en materia policial y de seguridad.

Tres efectivos estadounidenses y uno alemán han participado en esta iniciativa y han acompañado a una patrulla de la plantilla municipal durante un servicio de vigilancia en la playa del Postiguet, además de visitar las dependencias de la Jefatura de la Policía Local.

Star Internacional es una asociación sin ánimo de lucro de policías de diferentes países con la finalidad de fomentar la formación profesional de sus miembros a través de programas de intercambio entre diferentes cuerpos de policía, así como la creación, desarrollo y ejecución de campañas solidarias a favor de la lucha contra el cáncer, alzheimer, hipoacusia, trauma infantil o 'bullying', según ha indicado el Ayuntamiento de Alicante en un comunicado.

Durante el intercambio policial, los agentes de Estados Unidos y Alemania han conocido sobre el terreno los medios e instalaciones con los que cuenta la Policía Local y se han interesado por la organización interna y los métodos de trabajo del cuerpo municipal para estudiar la posibilidad de incorporarlos en sus respectivas plantillas.

"Estos intercambios son muy interesantes porque permiten compartir experiencias profesionales y personales con compañeros de otros países y conocer nuevos métodos de trabajo para enfrentarse a problemas comunes", ha destacado el concejal de Seguridad, Julio Calero.

Asimismo, Calero ha subrayado que estos encuentros "son útiles para analizar el equipamiento con el que cuentan las diferentes unidades policiales participantes y para disponer de una valiosa red de contactos con policías de países como Estados Unidos, Alemania y Suiza".