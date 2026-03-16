Un procedimiento pionero de mastectomía endoscópica sin cicatrices visibles en Clínica Vistahermosa

La Unidad de la Mama de la clínica HLA Vistahermosa ha realizado con éxito la primera intervención mediante técnica endoscópica, un procedimiento mínimamente invasivo que supone un avance significativo en el abordaje quirúrgico del cáncer de mama y en las mastectomías preventivas de alto riesgo.

La intervención ha sido llevada a cabo por el Dr. Lorenzo Rabadán, responsable de la Unidad de Mama, quien lidera un equipo especializado en cirugía oncológica y reconstrucción de la mama. “Esta innovadora técnica permite realizar la mastectomía a través de una incisión de apenas 3 centímetros en la línea axilar, evitando cicatrices visibles en la mama y favoreciendo un resultado estético altamente satisfactorio” comenta el especialista.

Un momento de la intervención | HLA Vistahermosa

El doctor Rabadán explica que “el procedimiento se realiza mediante tecnología endoscópica de alta definición, que incorpora una microcámara y material quirúrgico específico para trabajar con máxima precisión. Cuando el caso lo permite, desde el punto de vista oncológico, se preservan la piel y el pezón, y se lleva a cabo la reconstrucción mamaria inmediata en el mismo acto quirúrgico. Además, desde el mismo acceso axilar puede abordarse la técnica del ganglio centinela o el vaciamiento axilar, si fuera necesario”.

Entre los principales beneficios para las pacientes destacan una menor tasa de complicaciones, reducción del dolor postoperatorio y estancias hospitalarias inferiores a 24 horas. Asimismo, la recuperación funcional y la reincorporación a la vida cotidiana son más rápidas que con la cirugía abierta, beneficiando a nivel psicológico a la paciente.

La técnica está especialmente indicada en pacientes candidatas a mastectomía preventiva por alto riesgo genético y en determinados casos de cáncer de mama en los que el tumor no afecta a la piel ni al complejo areola-pezón.

“El compromiso de la Unidad de la Mama, de la clínica HLA Vistahermosa, es ofrecer las técnicas más avanzadas con la máxima seguridad oncológica y quirúrgica, centradas en el bienestar físico y emocional de las pacientes”, destaca el Dr. Lorenzo Rabadán, responsable de la unidad.

Grupo hospitalario HLA

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