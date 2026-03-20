INESTABILIDAD

El primer fin de semana de primavera con chaparrones y bajas temperaturas en Alicante

El domingo volveremos a ver el sol y la estabilidad atmosférica marcará la próxima semana

Redacción

Alicante |

Nubes en los cielos de Alicante para el primer fin de semana de primavera
Nubes en los cielos de Alicante para el primer fin de semana de primavera | ondacero.es

La primavera entra oficialmente este viernes y lo hace con un cambio del tiempo que nos trae una bajada de las temperaturas y lluvia, sobre todo en la mitad norte de la provincia.

Desde el Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, su director, el catedrático de Geografía Jorge Olcina estima que esta nueva situación de inestabilidad, fruto de la DANA que afecta especialmente a las islas Canarias se extienda también al fin de semana.

Jorge Olcina.- Director del laboratorio del clima de la UA

El domingo veremos el sol y el sábado seguiremos con nubes y lluvia escasa. Las temperaturas máximas rondarán los 16 grados en Alicante y se quedarán apenas con 12 en Alcoy.

El viernes tenemos mayor probabilidad de precipitaciones en el tercio norte de la provincia que pueden llegar al resto del territorio de forma más débil y dispersa. El viento sopla del nordeste, moderado en la costa y flojo en el interior con aumentos ocasionales de intensidad por la tarde.

Las temperaturas bajan con 11 grados de máxima previstos para Alcoy y en la costa, Dénia y Alicante llegarán a los 17 grados en las horas centrales del día.

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