El precio medio del alquiler en la provincia de Alicante ya alcanza los 13 euros por metro cuadrado

La provincia de Alicante arrancó 2026 con una nueva subida interanual en el precio de la vivienda en alquiler. En concreto un 7,2 por ciento. Esto supone un coste de casi 13 euros por metro cuadrado, según ha informado el portal inmobiliario Fotocasa.

Un municipio del interior, Elda, encabezó la subida del alquiler el año pasado con un 26 por ciento. En la costa, Altea encabezó la subida con un 25 por ciento. Le sigue Guardamar del Segura con un 22 por ciento y Denia con un 21 por ciento

En la otra parte, aparece un municipio de costa; Alfaz del Pí tuvo una bajada del 5,8 por ciento. En el interior, los precios bajaron un 3 por ciento en Alcoy y unas décimas en San Vicente del Raspeig.

A pesar de esa subida del 26 por ciento, Elda tiene uno de los costes por metro cuadrado más económicos de la provincia con 9,50 euros; cuando la media es, recordamos, de 13 euros metro cuadrado.

Alcoy es el más barato de los municipios analizados con 7 euros por metro cuadrado.

Los alquileres más caros se dan en Benidorm y en Finestrat; superan los 17 euros el metro cuadrado. Le siguen Alfaz del Pi con 16 euros, y Jávea con 15,32 euros por metro cuadrado.