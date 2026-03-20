La Policía Nacional detiene en Alicante a un alemán buscado en su país por robo organizado

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un hombre de 57 años de origen alemán sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención en su país de origen por delitos de robo organizado cometidos en 2020.

Se le imputan hechos por los que podría enfrentarse a una pena máxima de diez años de cárcel.

Formaba parte de una banda dedicada al robo de vehículos de alta gama y su misión era la de seleccionar los vehículos, dar instrucciones y pagar a los autores de la comisión de los delitos. Además; ponía a su disposición garajes que eran utilizados para ocultar los vehículos después del robo.

Se escondía en Alicante

Tras confirmar la sospecha de que el fugitivo podría haberse afincado en la provincia de Alicante, los agentes averiguaron que estaba en la capital donde ha sido detenido.

Ahora ha pasado a disposición de la Audiencia Nacional que tramitará su posterior extradición.