La Policía Nacional desarticula un grupo criminal dedicado al robo violento en viviendas

La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal dedicado, presuntamente, al robo con violencia en viviendas habitadas mediante el empleo de armas de fuego reales y el uso de material policial como chalecos, gorras o rotativos luminosos. A los arrestados se les imputan cinco hechos, cometidos en Alicante, donde sustrajeron diversos efectos valorados en unos 400.000 euros.

La investigación comenzó en el mes de diciembre del año pasado, a raíz de la comisión de dos robos violentos en la ciudad alicantina. Los agentes iniciaron un complicado dispositivo alrededor de los presuntos autores, debido a su alta itinerancia y las temporadas que permanecían fuera de España.

Finalmente, se pudo concretar la presencia de todos ellos en la ciudad de Marbella, donde se disponían a cometer un nuevo acto delictivo. Fueron detenidos cuando circulaban a bordo de una furgoneta, portando cinco armas de fuego cortas y gran cantidad de material policial. También les fueron intervenidos 31.500 euros en efectivo, balizas GPS, inhibidores, bridas y placas de matrícula dobladas.

Además de los cinco robos, a los detenidos se les imputan los delitos de tenencia ilícita de armas, falsedad documental, lesiones, delitos contra la intimidad, usurpación de funciones públicas y pertenencia a grupo criminal. La investigación continúa abierta y se ha solicitado dos Órdenes Europeas de Detención para dos miembros del grupo que se encuentran fuera del territorio nacional.