La policía local impone 55 sanciones por no llevar mascarilla y sanciona a seis negocios

La Policía Local de Alicante ha impuesto 55 denuncias por no llevar mascarillas, ha cerrado dos bares y ha sancionado a seis por incumplir las medidas sanitarias y de seguridad durante la primera semana del mes de septiembre, según ha informado la concejalía de Seguridad. Los agentes han comenzado a inspeccionar los casinos, locales de apuestas, salones de juegos y recreativos para comprobar que cumplen las medidas decretadas por la Generalitat para hacer frente a la pandemia. Estos locales no debe permitir la entrada de clientes a partir de las 12 de la noche.

Obligatoriedad

La Policía Local ha recordado que las personas de seis años en adelante están obligadas al uso de la mascarilla en todo momento en la vía pública, en espacios al aire libre y en espacios cerrados de uso público o abiertos al público. El incumplimiento de las medidas de prevención, están sancionadas con multas de hasta 100 euros.

Sanciones y clausuras

Los seis locales sancionados lo han sido por no guardar la distancia de seguridad entre mesas y clientes, así como por incumplir los horarios de cierre. Los dos bares clausurados lo han sido por no disponer de licencias, incumplir horarios de cierre y no exigir a los clientes el uso de la mascarilla.

Responsabilidad social

El concejal de Seguridad, José Ramón González, ha señalado que desde la Policía Local “se va a continuar trabajando en el cumplimiento de las medidas porque nuestra obligación es asegurar y garantizar la seguridad para proteger a los alicantinos frente a la pandemia”, y ha pedido “máxima responsabilidad a todos; no debemos bajar la guardia ya que los contagios siguen creciendo y es necesario que mantengamos diariamente las medidas higiénico sanitarias".

González también ha recalcado que los fines de semana se reciben más de un centenar de denuncias de fiestas particulares que molestan a los vecinos y pide evitar agrupaciones de más de 10 personas, no poner la música elevada y respetar las normas de convivencia.