Otra restauración ecológica en el Monte Orgegia del proyecto Alicante Renace y Vectalia

El proyecto Alicante Renace y Vectalia han desarrollado este sábado 7 de marzo una jornada de restauración ecológica en el Monte Orgegia, uno de los espacios naturales más representativos de Alicante, en una actividad que ha reunido a más de 200 personas, con una nutrida representación de la plantilla de Vectalia en Alicante, en una acción colectiva orientada a la recuperación del ecosistema mediterráneo y a la puesta en valor del patrimonio natural de la ciudad.

Bajo el lema “Vectalia se mueve en verde”, la jornada ha contado con la presencia institucional del alcalde de Alicante, Luis Barcala, y del concejal de Movilidad Urbana, Carlos de Juan, así como de otras autoridades y representantes locales que quisieron acompañar esta iniciativa que combina restauración ambiental, participación ciudadana y educación medioambiental.

El alcalde, Luis Barcala planta un árbol | Ayuntamiento de Alicante

Durante la actividad, el presidente y consejero delegado de Vectalia, Antonio Arias, recibió el certificado de actuación medioambiental que acredita la restauración ecológica realizada junto al proyecto Alicante Renace, una acción en la que ha participado activamente la plantilla de Vectalia y que ha permitido compartir con la ciudadanía una jornada en la que se han desarrollado actividades medioambientales gratuitas, talleres educativos y un almuerzo para todos los participantes.

Desde Alicante Renace se destacó que iniciativas como esta representan un ejemplo de colaboración entre empresa, ciudadanía e instituciones, demostrando que la implicación colectiva es una herramienta clave para la conservación de los espacios naturales. El director del proyecto, Daniel Aguilar, señaló que poner en valor nuestros montes desde el cuidado, el conocimiento y la participación ciudadana es una de las vías más eficaces para garantizar su preservación futura, y que el compromiso demostrado por empresas como Vectalia y por los vecinos que participaron en la jornada constituye un modelo a seguir para impulsar nuevas acciones de restauración ambiental en el territorio.

Restaruración con especies autóctonas

La intervención ambiental realizada en el Monte Orgegia se ha diseñado siguiendo criterios técnicos de restauración ecológica, resiliencia climática y adaptación al ecosistema mediterráneo, utilizando especies autóctonas especialmente preparadas para soportar las condiciones climáticas propias del litoral mediterráneo, caracterizadas por largos periodos de sequía, suelos pobres y elevada exposición solar.

En esta actuación se han plantado 7 algarrobos de gran porte, 100 pinos piñoneros y 100 ejemplares de lavanda dentada, además de realizar la siembra de 5.000 semillas de herbáceas propias del bosque mediterráneo de media altitud. La selección de estas especies responde a criterios ecológicos que buscan favorecer la regeneración natural del entorno y aumentar la resiliencia del ecosistema frente al cambio climático.

El algarrobo (Ceratonia siliqua) es una de las especies más emblemáticas del paisaje mediterráneo y destaca por su extraordinaria resistencia a la sequía, su longevidad y su profundo sistema radicular, que contribuye a estabilizar el suelo y prevenir procesos de erosión. Por su parte, el pino piñonero (Pinus pinea) desempeña un papel fundamental en la estructura de los bosques mediterráneos, ya que aporta cobertura arbórea, favorece la retención de humedad en el suelo y genera hábitats que facilitan la presencia de fauna y la evolución natural del ecosistema forestal.

La lavanda dentada (Lavandula dentata) aporta además un importante valor ecológico como planta aromática autóctona altamente atractiva para polinizadores como abejas y mariposas, contribuyendo a reforzar la biodiversidad y los procesos naturales de regeneración del entorno. A esta plantación se suma la siembra de 5.000 semillas de herbáceas mediterráneas, una acción que permitirá recuperar el estrato vegetal inferior característico de estos ecosistemas, mejorar la cobertura vegetal del suelo y favorecer el desarrollo de comunidades vegetales más complejas y resilientes.

Compromiso ambiental corporativo

La jornada celebrada en el Monte Orgegia pone de manifiesto el valor de la colaboración entre empresas, administraciones públicas y ciudadanía para impulsar acciones reales de restauración ecológica y conservación del territorio.

El compromiso mostrado por la plantilla de Vectalia, la participación de vecinos y familias y el respaldo institucional evidencian que la protección de los espacios naturales es una responsabilidad compartida que requiere la implicación activa de toda la sociedad.

Con iniciativas como esta, Alicante Renace continúa consolidándose como un proyecto de referencia en la recuperación del patrimonio natural de Alicante, promoviendo acciones que no solo contribuyen a mejorar el estado ecológico del territorio, sino que también generan conciencia ambiental, cohesión social y un mayor compromiso colectivo con la conservación del entorno.