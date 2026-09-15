Las obras de saneamiento en la calle Reyes Católicos (Óscar Esplá - Portugal) acabarán en noviembre

El Consejo de Administración de Aguas de Alicante ha celebrado este lunes su sesión ordinaria bajo la presidencia del alcalde Luis Barcala para analizar la evolución del ejercicio en curso y evaluar los avances en las infraestructuras hídricas y aspectos sociales de su área de gestión. Como principal hito de responsabilidad social, el Consejo ha informado de que el Fondo Social de Aguas de Alicante ya beneficia directamente a un total de 2.276 familias vulnerables, según los datos cerrados a 31 de julio de 2026. Esta cobertura asegura el derecho humano al agua de las familias con dificultades económicas mediante bonificaciones y tarifas sociales adaptadas.

La renovación de las redes existentes y el desarrollo de nuevas infraestructuras hídricas avanzan a buen ritmo. El Consejo de Administración ha repasado el estado de los proyectos que actualmente se están ejecutando sobre el terreno, con los siguientes plazos de finalización e importes: Depósito de Orgegia; obra de gran envergadura hidráulica con finalización prevista en julio de 2027 y un presupuesto de 1.757.254,94 € y Depósito de Castalla; infraestructura hidráulica estratégica con conclusión en junio de 2027 e inversión de 1.332.372,43 €.

En cuanto a las redes en Carolinas: sustitución de colectores ovoides deteriorados y renovación de tuberías de fibrocemento por 1.318.869,11 €, con finalización en febrero de 2027. Renovación en Vía Parque: obras de modernización de infraestructuras con conclusión proyectada para diciembre de 2026 e importe de 885.997,61 €. Saneamiento en Calle Reyes Católicos (Óscar Esplá - Portugal): sustitución de un antiguo colector con riesgo de hundimiento por conducciones de gres y hormigón, finalizando en noviembre de 2026 con un importe de 616.271,86 euros.

Grandes obras previstas

Con el objetivo de garantizar la excelencia y la sostenibilidad en el suministro, Aguas de Alicante mantiene una constante planificación inversora. Actualmente, el importe pendiente de ejecución de dicho plan asciende a 13,6 millones de euros, parte de los cuales se encuentran ya en ejecución y se prevé que se encuentren finalizados en su mayor parte para el año 2028. Además, el Fondo de Renovación anual prevé destinar en 2026 un total de 2,5 millones de euros en agua potable y 4 millones de euros en alcantarillado, con la finalidad de sustituir redes antiguas, evitar fugas y optimizar la conservación operativa, además de renovar el alcantarillado.

Dentro de este catálogo de inversiones futuras, destacan las siguientes actuaciones previstas: Virgen del Remedio (Fase II): sustitución de colectores antiguos e instalación de redes de fundición dúctil, con inicio en noviembre de 2026 e inversión de 1.294.770,43 €. Refuerzos de Saneamiento APA-9: obras para incrementar la capacidad de la red de alcantarillado, con inicio en septiembre de 2026 y un presupuesto de 651.410,85 euros. Calle Fernando Díaz de Mendoza: renovación de infraestructuras de agua con arranque fijado en octubre de 2026 e importe de 80.708,58 €. Cabezal Unicef: trabajos de modernización en la red de distribución con inicio en noviembre de 2026 por 70.905,97 €. Calle Corales: renovación técnica de conducciones existentes con inicio en septiembre de 2026 e inversión de 41.105,46 euros.

Digitalización

Aguas de Alicante consolida su liderazgo tecnológico a través de la ejecución del PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua. Este plan, con un presupuesto ejecutado de 5.094.692,30 euros, ha sido financiado gracias a una subvención estatal de 4.335.906,28 € y la aportación de fondos propios por valor de 758.786,02 €. Gracias a una gestión rigurosa y eficiente de los contratos, la compañía ha completado con éxito 44 actuaciones.

Dentro de las iniciativas tecnológicas y de innovación del PERTE, destaca la creación de los Gemelos Digitales, con un presupuesto de 400.672 €. Este proyecto consiste en el desarrollo de modelos virtuales avanzados que replican en tiempo real el comportamiento físico y operativo de las redes de agua, integrando datos de GIS, SCADA, telelectura y modelos matemáticos para una respuesta predictiva inmediata ante fugas e incidencias de calidad. También como parte de la estrategia del PERTE, Aguas de Alicante ha lanzado "Alicantes", un innovador proyecto divulgativo que tiene como fin acercar la innovación hídrica y tecnológica a la ciudadanía. De esta forma, Aguas de Alicante no solo avanza en la modernización de sus redes y la sostenibilidad de su servicio, sino que asegura que la tecnología y la inversión se traducen también en valores sociales compartidos para el bienestar para toda la provincia.