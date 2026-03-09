Nueva maratón de donación de sangre y médula en la Universidad de Alicante

La Universidad de Alicante, a través del Secretariado de Universidad Saludable, organiza los días 10 y 11 de marzo una nueva edición de su tradicional maratón de donación de sangre y médula en el campus de San Vicente del Raspeig. La iniciativa se lleva a cabo en colaboración con el Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana y contará con diferentes puntos de donación distribuidos por el campus para facilitar la participación de la comunidad universitaria.

Esta acción forma parte del compromiso de la UA con la promoción de la salud, la solidaridad y la responsabilidad social, pilares que sustentan el proyecto Universidad Saludable. La iniciativa busca impulsar hábitos de vida positivos y fomentar la implicación de estudiantes, personal docente e investigador (PDI) y personal de administración y servicios (PAS) en acciones solidarias que contribuyan al bienestar colectivo.

La donación de sangre y médula es un proceso sencillo y seguro, pero fundamental para el sistema sanitario. La sangre no puede fabricarse artificialmente y su periodo de conservación es limitado, por lo que las donaciones regulares resultan imprescindibles para garantizar las reservas hospitalarias. Cada donación puede ayudar a salvar hasta tres vidas y es clave para intervenciones quirúrgicas, urgencias médicas, tratamientos oncológicos y numerosos procedimientos clínicos. En la Comunitat Valenciana se necesitan cientos de donaciones cada día para mantener los niveles adecuados de abastecimiento.

Incentivos y actividades

Como reconocimiento a la participación, todas las personas que donen durante el maratón recibirán una camiseta conmemorativa del Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana. Además, los donantes participarán en un sorteo especial de merchandising institucional de la Universidad de Alicante, gracias a la colaboración del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, el Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Responsabilidad Social y la Biblioteca de la UA.

Con estos incentivos se pretende agradecer el gesto altruista de los donantes y animar especialmente a la comunidad universitaria a participar en esta acción solidaria, así como fomentar la creación de nuevos donantes habituales.

Puntos de donación y horarios

La campaña se desarrollará los días 10 y 11 de marzo de 2026 en los siguientes espacios del campus: Aulario I y Aulario II, de 9:30 a 21:00 horas; Ciencias II, de 9:30 a 14:00 horas; Facultad de Educación, de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 horas.

Además, el autobanco del Centro de Transfusión estará presente en el campus: el día 10 por la mañana en la zona de la Mano y el día 11 por la mañana en la plaza Europa.

Comprometidos con la sociedad

El programa Universidad Saludable trabaja de forma continuada para generar entornos universitarios más saludables, promover estilos de vida positivos y fomentar la participación comunitaria en iniciativas que tienen un impacto real en la sociedad.

Desde la organización recuerdan que esta maratón es también una oportunidad para quienes nunca han donado sangre o médula. Un gesto sencillo que permite formar parte de una cadena solidaria capaz de salvar vidas y contribuir a construir una comunidad más comprometida y humana.