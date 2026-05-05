Nuestro compañero Rubén Amón pregona la Feria de Hogueras de Alicante con un encendido elogio a Luis Francisco Esplá

El periodista de Onda Cero Rubén Amón ha pregonado este lunes la Feria Taurina de Hogueras 2026, en un abarrotado Teatro Principal, con un encendido elogio hacia el torero y Medalla de Oro de las Bellas Artes, Luis Francisco Esplá, coincidiendo con el 50 aniversario de su alternativa en Zaragoza. “Si a Morante, en términos taurinos, se le considera el Mesías; Esplá es su profeta”, ha llegado a afirmar Amón. También se ha hecho alusión en el acto al torero Gregorio Tébar ‘El Inclusero’, quien el pasado mes de marzo celebró 60 años desde su alternativa en Valencia.

El alcalde Luis Barcala ha incidido en que “la tauromaquia es cultura y la mejor muestra es el discurso de un pregonero que ha vuelto a reivindicar que Alicante es taurina, y una de sus señas de identidad es su larga trayectoria en este ámbito”. El primer edil al valorar el diseño del cartel anunciador del ciclo taurino, original de Miquel Barceló, ha destacado que “la amistad entre dos artistas de la dimensión de Esplá y Barceló ha hecho posible que la Feria de Hogueras trascienda lo meramente taurino para convertirse en un reclamo mundial y promocional de Alicante por la proyección del pintor mallorquín y su técnica neoexpresionista”. Ha finalizado señalando que “la tauromaquia prescinde de ideologías y se ha ido nutriendo de diferentes corrientes artísticas. Ahí radica uno de los elementos que le dan la importancia que tiene y que se ha ido ganando a través de los siglos”.

Amón, en su intervención brindada a Pedro Manzanares, ha calificado a Esplá como “un héroe popular y un torero ilustrado, incómodo y antisistema. No llegaba a gustar porque opinaba, sabía hablar y tenía un discurso complejo revestido con la autoridad que dan las palabras y la dialéctica”. Para el periodista, “Las Ventas de Madrid ha sido la plaza de adopción de Esplá, como tampoco se concibe Esplá sin Madrid”.

Al establecer una comparación entre Esplá y Morante ha señalado que “rescatar las suertes de Rafael El Gallo, el diseño de los vestidos de torear, las monteras o el dominio de los tres tercios que ahora se destacan de Morante, antes tuvieron el nombre de Esplá. Por eso, si Morante es considerado El Mesías, Esplá ha sido su profeta”. Ha finalizado con un poema dedicado a ‘Boato’, el toro de Victoriano del Río, al que Esplá desorejó en su despedida de Las Ventas, “donde cuajó una tarde magistral”.

La intervención de Amón ha estado salpicada en diversos instantes con la actuación de la orquesta Virtuós Mediterrani, dirigida por Gerardo Estrada. Ha interpretado "Pan y Toros" (Barbieri), el Intermezzo de la ópera Carmen (G. Bizet), el Pasacalle y Ritirata de la Música Nocturna de las Calles de Madrid (L. Boccherini), una improvisación sobre el standard de jazz Autumn Leaves que ha comenzado el trío de piano, batería y contrabajo al que paulatinamente se ha ido unido la orquesta y se fue uniendo orquesta poco a poco. Ha finalizado con una versión propia del Himno de Alicante.

Avance de los carteles

Nacho Lloret, gerente la empresa Mare Nostrum, ha avanzado algunos de los carteles que compondrán una Feria de Hogueras que comenzará el 21 de junio con una novillada picada (20 horas) en la que alternarán Olga Casado, Mario Vilau y Javier Cuartero, ante reses de Alejandro Talavante. Finalizará el 28 de junio con un festejo de rejones en el que haarán el paseíllo Andy Cartagena, Diego Ventura y el debutante Duarte Fernandes. Una de las novedades será el regreso de una novillada sin picadores, después de 13 años de ausencia. Los erales pertenecerán al hierro de Alcurrucén y serán lidiados por Rodrigo Villalón y Cristóbal Granero -ambos alumnos de la Escuela Taurina Municipal de Alicante- e Israel Guirao.