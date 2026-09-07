El Museo de Aguas de Alicante mantiene su diversa programación para el último cuatrimestre de 2026

Con la presentación oficial de su programación cultural para el último trimestre del 2026, el Museo de Aguas de Alicante se consolida como un espacio de referencia indiscutible para el arte, la literatura, la música y la memoria colectiva en la ciudad de Alicante, con una cifra de visitas que alcanza las 31.000 en lo que va de año.

La nueva agenda cultural ofrece una propuesta diversa, donde tienen cabida disciplinas diseñadas para conectar con diferentes públicos, promoviendo el diálogo entre el arte, la naturaleza, la tradición y la sociedad contemporánea. Según ha declarado esta mañana Martín Sanz, director de Comunicación y Relaciones Externas de Aguas de Alicante, “para estos meses finales, destacamos la calidad de las propuestas, gracias a la colaboración y las alianzas con diferentes organizaciones, entre otras, la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos, Gastro Cinema o el Museo del Calzado de Elda”. Además, según ha matizado Sanz, “con un presupuesto total para este final de año que asciende a los 9.000€, el Museo de Aguas apuesta por encontrar el equilibrio entre propuesta basadas en la experiencia y la veteranía, como la que tendrá lugar de la mano de Luis Zaragoza, y otras, como la presentación de la `ópera prima´de Juanjo Morote”.

Los participantes en la presentación | ondacero.es

Actividades destacadas

Entre la veintena de acciones presentadas, sobresalen algunas por su gran calado artístico y/o social. Así, la Exposición Multisensorial “PLANTOJ” (18 de septiembre – 18 de octubre), una propuesta de Luis Zaragoza que invita a la contemplación de la naturaleza a través de cuatro sentidos: la vista (con proyecciones cíclicas de 23 fotografías y un vídeo en las seis pantallas del pozo 2), el tacto (con tres esculturas de madera en el pozo 3 para percibir sus formas y texturas), el oído (con una banda sonora original compuesta por Jaime Zaragoza, apreciable tanto en ambiente como mediante cascos) y el olfato (con un aroma natural exclusivo que representa el conjunto de las obras).

En aspectos como el compromiso social y la memoria, la lectura dramatizada "Veus per a després de la DANA" el 14 de noviembre, enmarcada en la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos, contará con textos nacidos del encuentro de diez autores valencianos con afectados por la DANA de 2024, un evento de gran carga emocional idóneamente ubicado en las instalaciones del Museo de Aguas de Alicante para rememorar la fuerza de las aguas.

Con el marco de la música y la danza, tendrán lugar actuaciones como el directo del grupo SUKIJAZZ, el recital de guitarra clásica a cargo del Festival Internacional de Guitarra José Tomás Villa de Petrer, el concierto de Santa Cecilia de los alumnos de La Semilla Mágica, el concierto indie, pop/ rock del grupo “Boletus” y el espectáculo flamenco conmemorativo del Día Mundial del Flamenco, en estrecha alianza con la exposición "Zapateando" del Museo del Calzado de Elda.

Fruto de la colaboración, el Museo de Aguas de Alicante acogerá además una cata de agua en el marco de la inauguración del Festival de Cine Gastro Cinema el próximo 13 de noviembre, actividad dirigida a colectivos profesionales específicos.

Por su parte, el ciclo de coloquios "Más claro agua" moderado por Jorge Brugos, que ya ha impulsado doce encuentros en lo que va de año, se consolida y contará hasta fin de 2026 con destacados ponentes como Gerardo Muñoz (presentando su libro “Historia de la Ultraderecha en España”), Vigela Lloret (con “Qué hacer cuando ya no tienes ganas”, centrado en la superación laboral y personal), Joaquín Hernández (presentando “La isla de las flores amarillas”) y Francisco Sánchez, director general del grupo Pikolinos (con su obra “Las 7 claves para pasar de cero a CEO”).

A continuación, se presenta la estructura detallada de las actuaciones y actividades que conforman esta completa programación, ordenada cronológicamente por meses y días para facilitar su seguimiento temporal:

Septiembre

Lectura dramatizada de clásicos del Barroco Español (13 septiembre/ 12:00 horas/ Pozos de Garrigós):

● Disciplina: Lectura dramatizada / Teatro.

● A cargo del Centro Dramatúrgico Marino de Alicante.

● Todos los públicos.

Libro: “Mil vidas antes de levantarse” de Juanjo Morote (17 septiembre/ 19 horas/ Museo de Aguas de Alicante):

● Disciplina: presentación libro.

● A cargo de: Juanjo Morote (modera: Andrés Maestre).

● Todos los públicos.

Exposición “PLANTOJ” La contemplación de la naturaleza (del 18 de septiembre al 18 de octubre/ en horario apertura del Museo/ Sala Multimedia)

● Disciplina: exposición multisensorial (fotografía, vídeo, escultura, música, aroma).

● A cargo de: Luis Zaragoza (artista principal) | Banda sonora original compuesta por Jaime Zaragoza.

● Todos los públicos

Coloquio "Más claro agua". Libro “Historia de la Ultraderecha en España” de Gerardo Muñoz (24 de septiembre/ 19:00 horas/ Pozos de Garrigós):

● Disciplina: presentación de libro/ coloquio.

● A cargo de: Gerardo Muñoz (modera: Jorge Brugos)

● Público +16 años.

Octubre

Coloquio "El Arte y la Naturaleza" (1 de octubre/ 18:00 horas/ Museo de Aguas de Alicante):

● Disciplina: coloquio / mesa redonda

● A cargo de: Luis Zaragoza (con la participación de artistas y especialistas del mundo del arte y de la ecología).

● Público +16 años.

Libro: “101 valencianos: ¿héroes o villanos?” de Mateo Darrán y F. J. Cueva. Proyecto solidario de Editorial Vinatea a beneficio de damnificados DANA (2 de octubre/ 19:00 horas/ Museo de Aguas de Alicante):

● Disciplina: presentación libro.

● A cargo de: Salvador Raga, director y editor de Editorial Vinatea, Mateo Darrán y F. J. Cuerva.

● Todos los públicos.

Coloquio "Más claro agua". Libro “¿Qué hacer cuando ya no tienes ganas”, de Vigela Lloret (15 de octubre/ 19:00 horas/ Pozos de Garrigós):

● Disciplina: presentación de libro/ coloquio.

● A cargo de: Vigela Lloret (modera: Jorge Brugos).

● Público +16 años.

Clausura “PLANTOJ”. Actuación musical “SUKIJAZZ” (16 de octubre/ 19:00 horas/ Pozos de Garrigós):

● Disciplina: música (Jazz en directo)

● A cargo de: grupo de Jazz alicantino “SUKIJAZZ”.

● Todos los públicos.

Exposición: “Zapateando” (Flamenco) (del 22 de octubre al 15 de noviembre/ en horario de apertura del Museo/ Pozos de Garrigós):

● Disciplina: exposición (arte, memoria y movimiento).

● A cargo del Museo del Calzado de Elda.

● Todos los públicos.

Concierto “Boletus” (Indie,Pop/ Rock) (25 de octubre/ 12:00 horas/ Pozos de Garrigós):

● Disciplina: música

● A cargo de: grupo musical “Boletus”

● Todos los públicos.

Coloquio "Más claro agua". Libro “La isla de las flores amarillas” de Joaquín Hernández (29 de octubre/ 19:00 horas/ Pozos de Garrigós):

● Disciplina: presentación de libro/ coloquio.

● A cargo de: Joaquín Hernández, periodista (modera: Jorge Brugos).

● Público +16 años.

Noviembre

Concierto de guitarra clásica, Festival Internacional de Guitarra José Tomás Villa de Petrer (7 de noviembre/ 12:00 horas/ Pozos de Garrigós):

● Disciplina: música (concierto de guitarra clásica)

● A cargo de: Pepe Payá (Director del Festival Internacional de Guitarra).

● Todos los públicos.

Coloquio "Más claro agua". Libro “Las 7 claves para pasar de cero a CEO” de Francisco Sánchez (12 de noviembre/ 18:30 horas/ Pozos de Garrigós):

● Disciplina: presentación de libro/ coloquio.

● A cargo de: Francisco Sánchez, director general de grupo Pikolinos (modera: Jorge Brugos).

● Público +16 años.

Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos MUTESAC: “Veus per a després de la DANA” (14 de noviembre/ 18:00 horas/ Pozos de Garrigós):

● Disciplina: lectura dramatizada / Teatro

● A cargo de: Àngel Fígols y Mafalda Bellido (actores) | Textos dramáticos de Sonia Alejo, Mafalda Bellido, Isabel Martí y Begoña Tena (encargo de la MUTESAC).

● Público +14 años.

Espectáculo flamenco Día Mundial del Flamenco (15 de noviembre/ 12:00 horas/ Pozos de Garrigós):

● Disciplina: música y danza (Flamenco)

● Artista por confirmar.

● Todos los públicos.

La Semilla Mágica. Creciendo en la Música (22 de noviembre/ 12:00 horas/ Pozos de Garrigós):

● Disciplina: música (concierto de Santa Cecilia)

● A cargo de: alumnos de La Semilla Mágica, profesor Ariel Fernando Sosa y profesora María Jimena Algarañaz.

● Todos los públicos.

Mercat OBERT d´Alacant (MOA) (28 de noviembre/ de 11:00 a 22:00 horas/ Museo de Aguas de Alicante, Pozos de Garrigós y Plaza del Puente):

● Disciplinas: jornada cultural abierta compuesta por actividades relacionadas con el arte plástico, la música, la gastronomía o el diseño.

● A cargo de: Álex Tévar y Marina Zaragoza.

● Lugar: Todos los públicos.

Lectura dramatizada de clásicos del Barroco Internacional (29 de noviembre/ 12:00 horas/ Pozos de Garrigós):

● Disciplina: lectura dramatizada / teatro.

● A cargo del Centro Dramatúrgico Marino de Alicante.

● Todos los públicos.

Diciembre

III Maratón fotográfico-social Aguas de Alicante (del 3 de diciembre al 6 de enero/ en horario de apertura del Museo/ Sala Multimedia):

● Disciplina: exposición de Fotografía.

● A cargo de: Pilar Cortés y Candela Prumm.

● Todos los públicos.

Cellissimo Femme Duo (12 de diciembre/ 12:00 horas/ Pozos de Garrigós):

● Disciplina: música (concierto de violonchelos).

● A cargo de: Cellissimo Femme Duo.

● Todos los públicos.

Taller Adorna el Museo (13 de diciembre/ 12:00 horas/ Museo de Aguas de Alicante):

● Disciplina: taller / actividad manual.

● A cargo de: ADACEA (Asociación Daño Cerebral Adquirido Alicante)

● Público infantil.