Mercalicante mueve en torno a 110 millones de kilos de alimentos al año

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha resaltado las inversiones de más de cuatro millones de euros del Gobierno en Mercalicante en 2025, que han permitido ampliar sus instalaciones y mejorar todo el procedimiento. Así lo ha manifestado España este jueves en su visita a Mercalicante y a la sede de Grupo Nufri, en la que ha asegurado que "el esfuerzo del Gobierno de España no para".

El titular de Hacienda ha recorrido las instalaciones para conocer su actividad, su relevancia dentro de la Red de Mercas vertebrada por la empresa pública estatal Mercasa y su contribución al abastecimiento alimentario, la actividad logística y el desarrollo económico de la provincia de Alicante. La Red de Mercas, la mayor red pública de mercados mayoristas del mundo, moviliza más de 9.000 millones de kilos de productos frescos al año y genera el 1,48 por ciento del PIB nacional, según ha informado Mercasa en un comunicado.

La jornada ha comenzado con un encuentro institucional en la sala de Consejos de Mercalicante, donde el ministro ha sido recibido por el presidente de Mercasa, José Miñones, la directora de Desarrollo de Negocio de Mercasa y vicepresidenta del Consejo de Mercalicante, Silvia Llerena, la directora general de Mercalicante, Dolores Mejía, el alcalde de Alicante y presidente de Mercalicante, Luis Barcala, y el subdelegado del Gobierno en Alicante, Manuel Pineda.

Por su parte, Barcala ha asegurado que Mercalicante es "un polo de atracción de empleo y riqueza para la provincia" y ha recordado que el mercado mayorista cerró el año con una cifra de ventas de 106.450.407 euros para un total de 59,7 millones de kilos de frutas, verduras y hortalizas, además de que se ha consolidado como "un punto estratégico para la exportación agroalimentaria".

La instalación genera mil puestos de trabajo directos y 3.600 indirectos, alcanza una facturación agregada próxima a los 485 millones de euros anuales y mueve en torno a 110 millones de kilos de alimentos al año, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Durante este encuentro, se han trasladado los principales datos de actividad de Mercasa y Mercalicante, así como el papel que desempeña la Red de Mercas como infraestructura pública "esencial" para la distribución alimentaria en España, con 24 mercas repartidas por todo el territorio.

El recorrido ha continuado con la visita a Nufri, empresa fundada en 1973 en Mollerusa por Francisco Argilés, uno de los principales referentes del sector agroalimentario y hortofrutícola en España. Su actividad principal se centra en la producción, comercialización y distribución de frutas y hortalizas frescas, especialmente manzanas, peras, fruta de hueso y cítricos. Durante la visita a la compañía se ha puesto en valor su dimensión como grupo agroalimentario, con más de 5.000 hectáreas de producción agrícola propia en España.

Posteriormente, la comitiva ha recorrido el Mercado Mayorista de Frutas y Hortalizas, una unidad alimentaria especializada que ha comercializado en 2025 un total de 59,7 millones de kilos, con unas ventas superiores a 106 millones de euros.

Mercalicante movió en 2025, a través del conjunto de sus actividades, un total de 109,1 millones de kilos de productos alimentarios y contribuyó al abastecimiento alimentario de más de 1,9 millones de habitantes de la provincia.

LAME

Por otra parte, la visita también ha incluido el Local Autorizado para Mercancías de Exportación (LAME). Esta figura aduanera, autorizada por la Agencia Tributaria a través de su Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, permite realizar controles e inspecciones previos a la exportación directamente en las instalaciones del clúster.

Además, este servicio busca reforzar la capacidad de Mercalicante para apoyar "la actividad exportadora de las empresas agroalimentarias instaladas en el recinto".