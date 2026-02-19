La Media Maratón del domingo en Alicante impide aparcar desde el sábado en una buena parte del recorrido

Alicante vuelve a afrontar un fin de semana de máxima exigencia en cuanto al tráfico se refiere, con dos eventos multitudinarios como es la celebración del Carnaval este viernes y la Media Maratón la mañana dominical. A los cortes de tráfico y desvío de líneas de autobús para la tarde noche carnavalera, se unen el cierre al tráfico del centro urbano y frente litoral al paso de la carrera que provocará que desde el sábado a las 14 horas se prohíba aparcar en parte de las calles de su recorrido y en el resto desde las 22 horas. Los cierres al tráfico y desvío del autobús se producirán entre las 8 de la mañana y las 17 horas para facilitar el paso de los más de 7.200 atletas inscritos.

Las limitaciones al tráfico este fin de semana se inician el viernes por la celebración del Carnaval con el corte de tráfico rodado en la Rambla de Méndez Núñez desde la calle Duque de Zaragoza hasta Rafael Altamira (sin afectar a las intersecciones) desde las 7 y hasta las 10 horas del sábado, con prohibición de estacionamiento en estas vías y espacios acotados para los servicios de seguridad y emergencia.

Las medidas de tráfico continuarán el sábado desde las 14 horas con la prohibición de estacionamiento en parte del recorrido de la Media Maratón y 10K. Concretamente, en: Aguilera, Pintor Aparicio, Alcalde Lorenzo Carbonell, Catedrático Soler, Eusebio Sempere, P.G. Aguilar, Albufereta, Villajoyosa, Ramón y Cajal y plaza Franklin Albricias. En el resto, la prohibición de aparcar se establecerá a partir de las 22 horas. El cierre del Paseo de Gómiz se adelanta a este jueves desde las 22 horas para la instalación de distintos servicios para la carrera.

Cortes del tráfico

Los cortes de tráfico para la Media Maratón y 10K se producirán el domingo 22 entre las 8 y hasta las 17 horas y se levantarán a medida que finalice el paso de los corredores, para una prueba que efectuará su salida en el muelle de Levante del Puerto a las 9:30 horas y que se estima su finalización alrededor de las 12:30 horas. Los cierres al tráfico en la zona litoral y sus accesos se pueden prolongar hasta las 17 horas por el desmontaje de los servicios instalados para la prueba. Las limitaciones de tráfico afectarán principalmente a los carriles de circulación en el sentido de la prueba, salvo en las intersecciones o cambios de sentido que pueden implicar a ambos.

El concejal de Movilidad Urbana, Carlos de Juan, ha recomendado “adelantar los desplazamientos por el centro urbano y el frente litoral a antes de las 8 de la mañana, momento en el que se iniciarán los cortes de tráfico, así como utilizar el transporte público, principalmente el TRAM, ya que la mayoría de líneas del autobús urbano sufrirán desvíos el domingo de la mañana. También, usar los aparcamientos disuasorios del perímetro de la ciudad para estacionar el vehículo privado. El acceso a los parkings y hoteles del centro podrán sufrir cortes puntuales por el paso de la carrera. Para los tránsitos urbanos se pide utilizar las principales arterias de circunvalación por Gran Vía, Vía Parque y la A7”.

De Juan ha pedido “evitar el uso del vehículo privado durante la tarde de este viernes y la mañana del domingo, además de paciencia a los conductores si se producen retenciones y siempre cumplir con las indicaciones de los agentes de tráfico. Además, ha recomendado planificar los recorridos antes de iniciar la marcha utilizando en la mañana y primeras horas de la tarde de este domingo los viarios no afectados por la carrera, que son los más alejados del centro y el frente litoral, evitando circular entre la Albufereta, avenida de Denia, Plaza de España, Alfonso el Sabio, Luceros, avenida de Salamanca, avenida de Aguilera, Gran Vía Sur y todo el frente litoral”.

Itinerario

La carrera tendrá su salida a la altura del ascensor del paseo volado del muelle de Levante a las 9:30 horas, siguiendo su recorrido por la plaza Puerta del Mar en dirección a la avenida de Denia, donde virará hacia la Isleta en la Albufereta para volver por la Vía Verde de la cantera hasta el Paseo de Gómiz y la Plaza Puerta del Mar. En este punto cruzará por el centro de la Explanada hasta llegar al paseo de Canalejas donde se dividen las dos carreras, la 10K vuelve hacia la Plaza Puerta del Mar por la avenida de Loring y el frente litoral para dirigirse a la meta en el Muelle 12, y la Media Maratón sigue por la avenida Ramón y Cajal y Pintor Aparicio para girar hacia Reyes Católicos y afrontar por la avenida del Dr. Gadea el giro hacia la calle San Fernando y Cervantes para entrar en la calle Gravina y Jorge Juan hasta la Plaza del Ayuntamiento.

Desde el Ayuntamiento seguirá por Altamira para entrar en la Rambla y girar por la calle Gerona hasta la avenida Federico Soto para volver hacia la Rambla por la calle del Teatro y vuelta a Federico Soto por Médico Pascual Pérez para alcanzar la Plaza de Los Luceros. Desde allí, los corredores seguirán por la avenida Alfonso X el Sabio hasta la calle San Vicente y la Plaza de España. Desde este punto, la carrera desciende por la calle Calderón de la Barca hasta Alfonso el Sabio y Plaza de los Luceros. Seguirá por la calle Serrano hacia la avenida de Salamanca y vuelta a Luceros y Federico Soto para coger la avenida de Maisonnave hasta la plaza de la Estrella, avenida de Aguilera, Periodista Rafael González Aguilar y Gran Vía para girar por la avenida Alcalde Lorenzo Carbonell, cruzar la plaza María Yolanda Escrich (División Azul), Eusebio Sempere, Ramón y Cajal, Pintor Aparicio para volver al frente litoral por la avenida de Loring en dirección la Plaza Puerta del Mar donde entrará hacia el Muelle 12 del Puerto donde se situa la meta.