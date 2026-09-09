Más de 12.000 alumnos en Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional se suman a los 25.000 de la Universidad

San Vicente del Raspeig ha iniciado este miércoles el curso escolar 2026/2027 con más de 12.000 alumnos matriculados en Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, una cifra que asciende hasta alrededor de 37.000 estudiantes al sumar los cerca de 25.000 alumnos de la Universidad de Alicante. Unos datos que consolidan al municipio como una de las ciudades con mayor población estudiantil de la provincia y refuerzan su carácter de ciudad joven, dinámica y vinculada a la educación.

El alcalde, Pachi Pascual, ha inaugurado el curso con una visita al CEIP Azorín, coincidiendo con el 50 aniversario del centro, acompañado de la concejala de Educación y Universidad, Melania Llopis. Durante el acto ha felicitado a su directora, Rebeca Albujer, y a toda la comunidad educativa, agradeciendo al colegio que haya abierto sus puertas en "una fecha tan especial para comenzar el curso desde uno de los centros más representativos de la historia educativa de San Vicente".

Pascual ha señalado que el Ayuntamiento afronta este nuevo curso con tres líneas estratégicas centradas en continuar mejorando las infraestructuras educativas, estrechar la colaboración con la comunidad educativa y reforzar el apoyo al alumnado y a las familias que más lo necesitan. "Queremos seguir consolidando San Vicente como una ciudad educadora que apuesta por la mejora de sus centros, acompaña a las familias y genera oportunidades para todos los niños y jóvenes", ha mantenido el primer edil.

En materia de infraestructuras, el alcalde ha destacado el trabajo conjunto con la Generalitat Valenciana para impulsar los proyectos del Plan Edificant y el nuevo Plan Educlima, además del plan municipal de mantenimiento de los centros escolares.

Entre las actuaciones más avanzadas del Plan Edificant figura el CEIP L'Horta, cuyas obras comenzaron el pasado mes de agosto y permitirán dotar al colegio de un nuevo gimnasio, renovar la instalación eléctrica y sustituir el sistema de calefacción. Pascual ha asegurado que también están muy avanzados los proyectos tanto del nuevo IES número 6 como de la ampliación del CIPFP Canastell, este último ya enviado a la Conselleria de Educación, y ya se han iniciado las memorias del CEIP Bec de l'Àguila y del CEIP Raspeig como paso necesario para poder licitar posteriormente el proyecto y las obras.

Desde el Ayuntamiento también se ha colaborado en la implantación del Plan EduClima con la elaboración de un estudio individualizado de los doce colegios públicos del municipio para analizar las necesidades y plantear soluciones que mejoren el confort térmico de las instalaciones educativas a partir de este curso con las inversiones concedidas por la Generalitat Valenciana.

Junto a estos proyectos de mayor envergadura, Melania Llopis, ha puesto en valor el trabajo realizado durante el verano para preparar los centros antes de la vuelta a las aulas. Según ha explicado la edil, “el Consistorio ha ejecutado cerca de 50 actuaciones de conservación, mantenimiento y mejora en coordinación con las direcciones para intentar atender el mayor número posible de necesidades antes del comienzo de las clases con el objetivo de que el curso comience en las mejores condiciones posibles".

El inicio del curso también llega acompañado de nuevas iniciativas para reforzar la colaboración con la comunidad educativa. Entre ellas destaca la puesta en marcha del calendario de actividades San Vicente Educa 2026/27, que comenzará en octubre con un amplio programa de formación, participación y encuentro.

Además, el alcalde ha remarcado que entre las prioridades del equipo de Gobierno están los recursos y actuaciones puestos a disposición del alumnado en situación de vulnerabilidad y con necesidades especiales. Desde la concejalía de Educación, se ha anunciado el aumento de un 20% de la dotación destinada al programa de absentismo escolar para ampliar su alcance y la continuidad del respaldo prestado desde la Unidad de Prevención de Conductas Adictivas (UPCA).

Desde la concejalía de Derechos Sociales el curso comienza con la puesta en marcha de una línea de ayudas para material escolar, libros y formación online dirigida a familias en situación de vulnerabilidad que podrá solicitarse a partir de mañana, 10 de septiembre, y hasta el 16 de octubre.

En materia de conciliación familiar, también esta semana comienza el nuevo Plan Corresponsables, que incorpora los programas Concilia-Finde, dirigido a menores de entre 4 y 16 años, y Recapacita, una alternativa de ocio educativo y acompañamiento para adolescentes de entre 13 y 16 años. A ello se suman los programas de apoyo escolar, actividades socioeducativas y musicales para menores de 6 a 12 años, ludoteca destinada a niños de 3 a 6 años, el proyecto educación de calle y actuaciones comunitarias con menores en el barrio de Santa Isabel.

Otra de las iniciativas previstas por la concejalía de Derechos Sociales es la convocatoria de ayudas dirigida a familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad que necesiten apoyo para garantizar la alimentación de menores de 0 a 3 años escolarizados en centros de educación infantil durante el curso 2026/2027.

El alcalde ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento con una educación pública de calidad, inclusiva y cercana y ha destacado la coordinación entre las distintas áreas municipales “para garantizar la igualdad de oportunidades y que todos los niños y niñas de San Vicente del Raspeig dispongan de los recursos necesarios para desarrollar su educación en las mejores condiciones posibles”.

La concejal de Educación, por su parte, ha trasladado sus mejores deseos para este nuevo curso "a los más de 12.000 alumnos y alumnas, a sus familias, al profesorado, a los equipos directivos y a todo el personal que cada día hace posible el funcionamiento de nuestros centros educativos".

La edil también ha destacado que uno de los principales objetivos de la concejalía seguirá siendo mantener una relación directa y permanente con los centros "para escuchar sus necesidades e impulsar proyectos importantes para una comunidad educativa enormemente implicada con la que queremos seguir avanzando".