El CF Intercity ejecuta la opción de compra de los terrenos de Rabasa para el desarrollo de Alicante Park

El CF Intercity ha ejecutado la opción de compra sobre una superficie de aproximadamente 100.000 metros cuadrados en Rabasa (Alicante), asegurando así la disponibilidad de los terrenos donde se desarrollará el proyecto de Alicante Park.

La operación de adquisición de los terrenos, situados en la antigua fábrica de cerámica, se ha formalizado por un importe total de 2.604.500 euros, de los cuales 1.804.500 euros ya han sido abonados, mientras que los 800.000 euros restantes se han estructurado en un pago aplazado a diez años, a razón de 80.000 euros anuales.

La compra de los terrenos de Rabasa representa un avance decisivo en el desarrollo de Alicante Park, al asegurar la disponibilidad de los suelos sobre los que se articulará el proyecto. Esta operación constituye un hito relevante en su materialización, reflejando el compromiso firme de la compañía con la puesta en marcha de una infraestructura estratégica para la ciudad de Alicante.

La obtención del suelo elimina uno de los principales riesgos del proyecto y permite avanzar hacia su ejecución, consolidando Alicante Park como un activo estratégico real, tangible y con capacidad de desarrollo en el corto y medio plazo.

El recinto aspira a convertirse en un motor económico para la ciudad de Alicante y su entorno, atrayendo grandes eventos nacionales e internacionales y generando un impacto positivo en sectores como el turismo, la hostelería y los servicios.

El proyecto supone la entrada del grupo en el segmento de grandes infraestructuras para eventos deportivos, culturales y de entretenimiento, incorporando nuevas líneas de negocio con potencial de generación de ingresos recurrentes.

“La ejecución de esta operación representa un paso decisivo para hacer realidad Alicante Park. Estamos construyendo una infraestructura clave, que contribuirá al desarrollo económico y social de Alicante”, aseguró el presidente del CF Intercity, Salvador Martí, quien insistió en que “la adquisición definitiva de los terrenos evidencia el compromiso de la compañía con su desarrollo y confirma la voluntad de avanzar de forma decidida hacia su implementación”.

El CF Intercity continúa trabajando en la tramitación administrativa del proyecto, avanzando en la obtención de las autorizaciones necesarias para acelerar su desarrollo.

Sobre Alicante Park

Alicante Park es un proyecto estratégico impulsado por el CF Intercity que permitirá atraer grandes eventos deportivos, culturales y musicales, incluidos conciertos de gran formato, posicionando a Alicante como una ciudad preparada para acoger espectáculos de ámbito nacional e internacional. Asimismo, el desarrollo del complejo contribuirá a la dinamización de la zona de Rabasa, favoreciendo su transformación y consolidándola como un nuevo polo de actividad económica en la ciudad.

El proyecto contempla la construcción de un espacio versátil y de última generación, diseñado para albergar tanto eventos deportivos como de entretenimiento. Entre sus principales características, incluirá una infraestructura preparada para conciertos de gran formato con capacidad superior a 30.000 asistentes, así como un estadio de fútbol con una capacidad inicial de 10.000 asientos, ampliable en función de las necesidades.

Además, el complejo integrará zonas destinadas a eventos, restauración y actividades vinculadas al deporte y al ocio, configurando un entorno orientado a ofrecer experiencias durante todo el año.

Con una inversión estimada de más de 60 millones de euros, Alicante Park aspira a convertirse en un motor económico para la ciudad de Alicante, generando actividad, atracción de eventos y desarrollo en su entorno. El proyecto nace con la vocación de impulsar la actividad durante todo el año, reforzando la proyección de Alicante como destino de ocio, deporte y entretenimiento, y contribuyendo al crecimiento sostenible del territorio.

Con la ejecución de esta operación de compra de los terrenos, el CF Intercity da un paso decisivo en la materialización de Alicante Park, consolidando un proyecto llamado a transformar el posicionamiento de Alicante como destino de referencia en el ámbito del deporte, la cultura y el entretenimiento. La iniciativa se configura así como una apuesta estratégica a largo plazo, orientada a generar valor económico, dinamizar el entorno y contribuir al desarrollo sostenible de la ciudad.