Los hospitales Vithas de Alicante ofrecen asistencia sanitaria 24 horas al turista internacional

Los hospitales Vithas Alicante y Vithas Medimar han reforzado su modelo de atención sanitaria al paciente internacional con un servicio integral disponible durante todo el año. La iniciativa busca ofrecer una respuesta rápida y personalizada a los miles de turistas que visitan la Costa Blanca, especialmente durante la temporada estival.

El dispositivo combina una línea de atención telefónica multilingüe operativa las 24 horas con la posibilidad de organizar traslados a los servicios de urgencias en taxi o ambulancia desde hoteles, apartamentos turísticos y buques de crucero cuando la situación lo requiera.

Atención multilingüe y gestión con aseguradoras internacionales

Ante cualquier problema de salud, los turistas pueden contactar en cualquier momento con el servicio de atención internacional de Vithas. Desde ese primer contacto, el equipo administrativo se encarga de gestionar directamente la documentación con las principales compañías de seguros médicos internacionales y de viaje.

Este procedimiento agiliza las autorizaciones necesarias y, en la mayoría de los casos, evita que el paciente tenga que adelantar el coste de la asistencia sanitaria.

Coordinación con el turismo de cruceros

El servicio también incluye una coordinación directa con las tripulaciones y los equipos médicos de los cruceros que hacen escala en el Puerto de Alicante. Esta colaboración permite agilizar las visitas médicas y facilitar la recepción preferente en los hospitales de aquellos pasajeros o tripulantes que necesiten atención urgente o la realización de pruebas diagnósticas.

Cuando es necesario, Vithas organiza además el traslado en ambulancia hasta los servicios de urgencias de Vithas Alicante o Vithas Medimar, donde el paciente internacional accede a un circuito de triaje preferente y cuenta con el acompañamiento de un intérprete desde su llegada al centro.

Un respaldo sanitario para el turismo internacional

Con este modelo de atención integral, Vithas ofrece un apoyo sanitario tanto al sector hotelero como al creciente turismo de cruceros que recibe Alicante. El objetivo es contribuir a que la provincia siga consolidándose como un destino turístico seguro, con una asistencia sanitaria preparada para responder a las necesidades de viajeros procedentes de todo el mundo.

Sobre Vithas

El grupo Vithas está integrado por 22 hospitales y 40 centros médicos y asistenciales distribuidos en 14 provincias españolas. Sus 14.500 profesionales lo convierten en uno de los principales grupos de sanidad privada del país. Además, integra la Fundación Vithas, Vithas Red Diagnóstica y la central de compras PlazaSalud+.

Respaldado por el grupo Goodgrower, Vithas basa su estrategia en la calidad asistencial acreditada, la experiencia del paciente, la investigación, la innovación y el compromiso social y medioambiental.