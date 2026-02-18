El Hospital Vithas Medimar retoma sus Vithas Aula Salud para formar a padres en primeros auxilios pediátricos 

El Hospital Vithas Medimar retoma el ciclo Vithas Aula Salud, una iniciativa de divulgación sanitaria, desarrollada por Vithas y totalmente gratuitas. En esta ocasión se centrarán en la formación esencial para familias: primeros auxilios para bebés. Estas sesiones buscan dotar a los padres, madres y cuidadores de las herramientas necesarias para reaccionar con calma y eficacia ante situaciones críticas en el hogar.

Las próximas sesiones serán los días 23 de febrero, 8 de junio y 5 de octubre. Se celebran a las 18 horas y tiene una duración aproximada de una hora.

Formación práctica para salvar vidas

Estas Vithas Aula Salud están diseñadas como talleres teórico-prácticos donde los asistentes aprenden protocolos de actuación vitales. El programa formativo incluye:

Maniobras de desobstrucción (OVACE): cómo actuar ante atragantamientos por objetos o alimentos.

Soporte Vital Básico y RCP: técnicas de reanimación cardiopulmonar adaptadas específicamente a lactantes y niños.

Manejo de emergencias comunes: protocolos ante fiebre alta, convulsiones febriles, quemaduras o traumatismos craneales.

“Nuestro objetivo es que los padres no solo sepan qué hacer, sino que se sientan seguros haciéndolo. En una emergencia pediátrica, cada segundo cuenta”, explica Víctor Pérez, director de enfermería de los Hospitales Vithas Alicante y Vithas Medimar.

Inscripciones abiertas y gratuitas

Fiel a su compromiso con la prevención y el bienestar de la comunidad alicantina, el Hospital Vithas Medimar ofrece estas sesiones de forma totalmente gratuita. Dado el carácter práctico de los talleres, las plazas son limitadas para garantizar una formación personalizada con maniquíes de simulación.

Las inscripciones pueden hacerse a través del email: hernandezmar@vithas.es

Vithas lleva realizando desde hace más de 12 años charlas y talleres denominados Vithas Aula Salud y dirigidos a la población adulta y que han servido de punto de partida para poner en marcha el proyecto Vithas Aula Salud Colegios, específicamente centrado en niños y adolescentes.

En el caso de Vithas Aula Salud, en 2025, Vithas ha impartido 231 charlas y talleres, tanto de manera individual como en colaboración con asociaciones de pacientes y representantes del tercer sector del ámbito sociosanitario, a las que han asistido cerca de 4.900 personas y han participado más de 130 profesionales del grupo.