El Hospital Vithas Medimar fomenta la inclusión y la salud eliminando barreras para alumnos con autismo del CEIP Óscar Esplá

El Hospital Vithas Medimar ha dado hoy un paso más en su compromiso con la humanización de la asistencia sanitaria al recibir a un grupo de alumnos con Trastorno del Espectro Autista (TEA) del CEIP Óscar Esplá de Alicante. Esta iniciativa busca sensibilizar y, sobre todo, facilitar que estos menores reconozcan el entorno hospitalario como un lugar seguro y predecible.

Durante la jornada, los alumnos han recorrido servicios clave como Urgencias, Fisioterapia y el área de Pediatría. El objetivo principal de la visita ha sido la desensibilización sistemática: que los niños se familiaricen con los aparatos médicos, comprendan los protocolos de revisión y reconozcan a los profesionales de bata blanca. De este modo, se pretende reducir la ansiedad y el miedo en futuras visitas médicas reales, garantizando una atención más fluida y menos traumática para ellos y sus familias.

Esta actividad forma parte del programa estratégico Vithas Aula Salud Colegios, una iniciativa del grupo Vithas para promover hábitos de vida saludables y acercar la sanidad a la comunidad educativa.

La Dra. María Jesús Cano, directora médica del Hospital Vithas Medimar y Vithas Alicante, ha destacado la importancia de este encuentro: “para nosotros es una verdadera suerte poder participar en este proyecto con el CEIP Óscar Esplá. Es fundamental que el hospital se abra a estos colectivos para normalizar el entorno sanitario. Nuestro objetivo es que, cuando estos niños necesiten asistencia, se sientan en un lugar conocido y confiable, eliminando las barreras sensoriales y emocionales que a veces les genera el hospital”.

En total han sido 16 alumnos los que han visitado el centro hospitalario, con el fin de extender el aprendizaje procedente del proyecto del aula de las UECO 1 y 2 titulado “Personas que ayudan”, creado por las tutoras Nereida Vidal y Verónica Bisquert, llevado a cabo con el apoyo de su equipo formado por Alba Bordajandi, Ruth Romero, Elena Rodríguez y Gema Saiz y con el compromiso e invaluable apoyo de las familias.

Por último, desde el hospital se ha felicitado a los alumnos y a sus tutores por un comportamiento ejemplar durante todo el recorrido, destacando el éxito de la coordinación entre el centro educativo y el equipo sanitario.