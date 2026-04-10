El Hospital General de Alicante instala una nueva rampa en el edificio de consultas externas

El Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante ha puesto en marcha una nueva rampa peatonal de acceso al edificio de consultas externas, una actuación que supone un importante avance en accesibilidad, especialmente para personas con movilidad reducida y personas mayores.

Esta intervención se enmarca en el plan de mejora de las infraestructuras del centro y tiene como objetivo facilitar un acceso más cómodo, seguro y autónomo a uno de los espacios con mayor afluencia del recinto hospitalario.

El gerente de la Agrupación Sanitaria Interdepartamental (ASI) Alicante-Centro, Francisco Soriano, ha destacado que “estamos realizando un gran esfuerzo por transformar nuestro departamento de salud en términos de modernización y humanización de infraestructuras, ya que una atención sanitaria de excelencia debe ir acompañada de unas instalaciones igualmente adecuadas”.

El equipo del Hospital General | Consellería de Sanidad

Soriano ha añadido que “las actuaciones en accesibilidad repercuten en una mejora de la experiencia de pacientes, acompañantes y también de los profesionales que lo necesiten, especialmente en un edificio donde se atienden más de 380.000 consultas al año”.

Accesibilidad y seguridad

La obra de adecuación ha supuesto una inversión superior a los 113.500 euros y ha permitido crear una rampa peatonal de 80 metros cuadrados, diseñada con una pendiente adaptada a los estándares de accesibilidad. La directora económica, Engracia Mira, ha explicado que el objetivo principal ha sido “garantizar un acceso no discriminatorio, independiente y seguro para todas las personas, especialmente para aquellas con diversidad funcional y movilidad reducida”.

Para mejorar la seguridad se han utilizado materiales antideslizantes en el pavimento, lo que facilita la movilidad de los usuarios y reduce el riesgo de caídas.

La rampa “se ha diseñado como un recorrido integrado en el entorno, respetando la vegetación existente y generando un recorrido sinuoso y agradable”, ha señalado la directora económica. Además, “la nueva pasarela dispone de dos bancos a lo largo del trayecto y marquesinas que facilitan el descanso de pacientes y acompañantes en el caso de que lo necesiten”.

El itinerario cuenta también con iluminación mediante puntos de luz en el suelo y tiras LED en los pasamanos, lo que garantiza su uso en condiciones óptimas a cualquier hora del día.

Con esta iniciativa, el centro reafirma su compromiso con la mejora continua de sus instalaciones, y avanza hacia un modelo de atención más accesible, inclusivo y centrado en las personas.