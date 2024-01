El HAMPA del CEIP San Gabriel de Alicante denuncia que la calefacción del centro está averiada desde Junio

Sindicatos y HAMPA del colegio San Gabriel de Alicante, denuncian el estado de “abandono” de la calefacción que tiene el centro escolar. Alumnos y profesores soportan clases a 12 y 13º de temperatura, embutidos en abrigos y guantes, por no poder encender la calefacción ante el deteriorado estado de la caldera y las conducciones.

El colegio avisó al consistorio en dos ocasiones, la primera en Junio, cuando se detectó una posible fuga en los conductos de la calefacción y la última el 22 de diciembre, después de que acudiera una empresa a realizar el arreglo cuyos operarios detectaron una nueva fuga que no estaba presupuestada y no pudieron proceder a la reparación. El Hampa del colegio teme encenderla porque "podría haber riesgo de accidente" que podrían sufrir sus hijos, como explica Cintia Melero, una de las madres, quien detalla que "no queremos encender la calefacción porque está a 60º y de haber una rotura podría caer a las aulas donde están los niños". Así que "la solución que hemos tomado es llevar a los niños con abrigos, con guantes y gorros e incluso hay algunos que van con mantas".

Sindicatos

Hoy han visitado el centro escolar una especialista en salud laboral y el presidente de la Junta de Personal de la Provincia de Alicante y miembro del sindicato STEPV, Rubén Navas. Navas acusaba al ayuntamiento de "abandono general de la educación pública", porque, decía, "no pasa sólo en esta zona sino en todo Alicante".

La situación afecta a 300 escolares y a todo el personal docente, administrativo y de servicios.